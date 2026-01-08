Prosegue l'ITF Masters MT700 a Sanremo: spettacolo, sport e grande partecipazione internazionale

Sanremo si conferma ancora una volta una cornice ideale per il grande tennis internazionale. Il torneo ITF Masters MT700, in corso sui campi della città dei fiori, sta regalando giornate di sport di alto livello, favorite da un clima invernale sorprendentemente mite e da un’organizzazione, come da tradizione, impeccabile. Anche oggi i numerosi giocatori provenienti da fuori regione e dall’estero hanno potuto godere di una splendida giornata di sole, che ha consentito di disputare regolarmente tutti gli incontri in programma, offrendo al pubblico partite combattute e di ottima qualità tecnica.

Nel tabellone Over 75 continua il percorso vincente della tedesca Reinhilde Adams, campionessa del mondo, che ha superato la torinese Rossana Iaccarino imponendo la propria esperienza e solidità. Domani Adams contenderà il titolo alla francese Annick Bascou, in una finale che si preannuncia di grande prestigio internazionale. Grande interesse anche per il tabellone Over 70, dove Marta Dassu, già Vice Ministro agli Affari Esteri nel governo Monti, ha confermato le proprie qualità sportive battendo Maria Teresa Piscopiello con un netto 6/1 6/2. In finale Dassu affronterà Loreta Tius, per un match che promette equilibrio ed emozioni.

Il torneo ha già incoronato le protagoniste del tabellone Over 45, come immortalato nella foto ufficiale: tra Gianluca Mager, ex professionista ATP con best ranking n. 62, e Matteo Civarolo, coach di Matteo Arnaldi, posano Katja Pirkmaier, vincitrice, e Federica Scardigli, finalista, simbolo di un movimento master sempre più competitivo e seguito. Oltre allo sport, l’ITF Masters MT700 di Sanremo si distingue anche per l’attenzione all’aspetto conviviale. Domani alle 18, sulla terrazza del circolo, l’ente organizzatore offrirà un rinfresco aperto a giocatori, accompagnatori e spettatori, con ingresso libero, a conferma dello spirito di accoglienza che caratterizza l’evento.

Il torneo prosegue dunque nel segno della qualità, dello sport e della condivisione, consolidando Sanremo come una delle tappe più apprezzate del circuito ITF Masters.