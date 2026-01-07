Ottimo avvio di stagione per l’Archery Club Ventimiglia alla gara “Aspettando la Befana” e al Trofeo Befana

È iniziato nel migliore dei modi il 2026 per l’Archery Club Ventimiglia, protagonista alla prima gara indoor sui 18 metri dell’anno, organizzata dagli Arcieri di San Bartolomeo. Lunedì scorso si è svolta la competizione “Aspettando la Befana”, riservata ai giovanissimi fino alla categoria Juniores, che ha visto i giovani arcieri ventimigliesi ottenere risultati di grande rilievo. Sotto i risultati.

Arco Olimpico Juniores Femminile: 2ª Camilla Padova

Arco Olimpico Ragazza Femminile: 1ª Ludovica Maccario

Arco Olimpico Ragazzo Maschile: 2° Carlo Martin, 3° Elia Gallucci alla sua prima gara sul bersaglio da 40 cm

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile: 1° Giorgio Gallucci, 2° Leandro Franco alla sua seconda gara, 4° Gabriele Bergamasco; primi classificati anche nella prova a squadre

Arco Compound Juniores Femminile: 1ª Giulia Aloi, 2ª Vittoria Bellan alla sua prima gara da Juniores

I giovani atleti erano accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi, insieme all’arciere Michele Foti, che hanno espresso grande soddisfazione per le prestazioni ottenute, sottolineando l’obiettivo di confermare e migliorare ulteriormente questi risultati nel corso della stagione.

Martedì è stata invece la volta del Trofeo Befana, sempre sui 18 metri e riservato agli adulti. L’Archery Club Ventimiglia ha partecipato con quattro arcieri, ottenendo anche in questa occasione risultati significativi. Sotto i risultati.

Arco Olimpico Seniores Maschile: 7° Elia Barone, autore del suo record personale con 504 punti

Arco Compound Seniores Femminile: 1ª Giulia Aloi, encomiabile per aver gareggiato per due giorni consecutivi

Arco Compound Master Maschile: 2° Massimo Casanova Fuga, 9° Mario Campagnolo, presidente dell’Archery Club Ventimiglia

Impeccabile l’organizzazione della compagnia degli Arcieri di San Bartolomeo, che durante la premiazione del 5 gennaio ha anche consegnato un diploma celebrativo all’Archery Club Ventimiglia, gesto che ha profondamente commosso dirigenti e atleti. Il 2026 sarà un anno speciale: sia l’Archery Club Ventimiglia sia gli Arcieri di San Bartolomeo festeggeranno infatti 45 anni di attività. Prossimo appuntamento agonistico per i ventimigliesi: la gara internazionale di Antibes, in Francia.