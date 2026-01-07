 / Sport

Sport | 07 gennaio 2026, 10:45

Calcio giovanile. Ospedaletti, il 2026 delle formazioni orange inizia con due ottime prestazioni ai tornei di Pietra Ligure e Ventimiglia

Ottimi i risultati ottenuti

Ottimi risultati per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti impegnate a inizio anno nei tornei riservati alle annate 2013 e 2016.

I 2013, allenati da mister Ivan Miatto e con l’aggiunta di alcuni ragazzi del 2014, hanno preso parte alla “Epiphany Cup” di Pietra Ligure, confrontandosi anche con squadre blasonate di Serie A e Serie B. Il torneo, vinto dal Torino, ha visto l’Ospedaletti chiudere al quinto posto a un solo punto dalla terza posizione.

I 2016 di mister Ferdinando Eulogio hanno invece partecipato al Torneo di Ventimiglia classificandosi secondi al termine di una finale molto combattuta e persa di misura contro la Sanremese.

"Un ringraziamento sentito ai mister, ai ragazzi che si sono impegnati al massimo e ai genitori per il loro costante supporto - dicono dalla società - c’è sempre più gusto a essere orange".

