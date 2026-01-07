Pontedassio, inaugurata la nuova scuola dell'infanzia. Assessore Scajola: "Completiamo un polo d'eccellenza per oltre 250 alunni"

È stata inaugurata oggi la rinnovata scuola dell’infanzia Giulio Natta di Pontedassio alla presenza dell’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola, del vicepresidente regionale Alessandro Piana, del sindaco Fulvio Pezzuto e degli amministratori del territorio della valle Impero.

L’edificio ha subito una ristrutturazione e un efficientamento energetico per 710mila euro derivanti da fondi PNRR. Andrà a unirsi alla limitrofa e omonima scuola primaria e secondaria Giulio Natta, inaugurata a settembre dopo importanti lavori di riqualificazione costati complessivamente 2 milioni di euro di cui 1,3 finanziati dalla Regione Liguria.

In particolare, le due realtà scolastiche condivideranno il moderno refettorio totalmente elettrico, alimentato da pannelli solari, che offrirà pasti giornalieri sia per i 200 alunni che frequentano elementari e medie sia per i 60 che ospita l’asilo.

“Completiamo un polo scolastico di assoluta eccellenza per Pontedassio e per tutta la valle Impero – spiega l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola-. L’inaugurazione odierna è infatti l’ultimo tassello di un più ampio progetto che ha visto la totale ristrutturazione della scuola primaria e secondaria prima e di quella dell’infanzia poi. Regione Liguria ha fatto la sua parte sostenendo il Comune sia dal punto di vista tecnico sia per quanto concerne quello economico. Gli oltre 250 alunni complessivi possono contare su aule moderne e su spazi comuni all’avanguardia come la mensa, in grado di soddisfare il fabbisogno quotidiano con un moderno sistema energetico e di limitare al minimo gli spostamenti dei ragazzi da un plesso all’altro. Dal 2021 a oggi, nella sola valle Impero, abbiamo investito 5 milioni di euro in opere come queste tra edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana, segno tangibile della nostra grande attenzione verso questo territorio e verso chi lo abita”.

“Oggi inauguriamo un luogo fondamentale per il futuro di Pontedassio e della Valle Impero – dice il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana –. La scuola dell’infanzia Giulio Natta torna ad accogliere bambini, famiglie e insegnanti in una struttura sicura, moderna e adeguata alle esigenze educative di oggi. Risorse ben utilizzate – conclude Piana – che dimostrano come una programmazione seria e una progettazione di qualità consentano di trasformare i finanziamenti pubblici in opere concrete, sicure e durature, a beneficio diretto dei cittadini”.

"È un lavoro che abbiamo seguito passo dopo passo - aggiunge il sindaco Fulvio Pezzuto-. Abbiamo fatto un consolidamento oltre a ristrutturare ed efficientare gli interni con risorse PNRR e con uno sforzo da parte del Comune. Un'opera davvero significativa che completa un centro scolastico rinnovato a disposizione di Pontedassio e, per quanto concerne la limitrofa scuola elementare e media, di tutta la valle Impero".