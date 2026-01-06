Tiro con l'arco: grande successo per le gare della Befana degli Arcieri di San Bartolomeo (Foto)

Un inizio d’anno all’insegna dello sport e dell’eccellenza organizzativa per la Compagnia Arcieri San Bartolomeo, che il 5 e 6 gennaio ha ospitato presso la palestra comunale due importanti gare di tiro con l’arco indoor sulla distanza dei 18 metri, entrambe valide per la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor 2026, in programma a Roma a fine febbraio. Le due giornate hanno registrato una partecipazione numerosa e qualificata, con circa 115 arcieri complessivi provenienti da società di tutta Italia: San Bartolomeo, Ventimiglia, Imperia, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito, Savona, Genova, Cuneo, Torino, Alpignano, Novara, Biella, Volpiano, Monza Brianza e Montalcino.

La gara del 5 gennaio, denominata “Aspettando la Befana”, era riservata alle classi giovanili (junior, allievi, ragazzi e giovanissimi). Il giorno seguente, 6 gennaio, si è svolto il Trofeo Epifania, dedicato alle classi senior e master. A impreziosire l’evento la presenza di due atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e membri della Nazionale italiana: Marco Morello e Chiara Rebagliati, quest’ultima reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. Presente anche il consigliere federale Enrico Rebagliati, che con la sua costante partecipazione onora le competizioni organizzate dalla società gialloblù.

Il 2026 sarà un anno speciale per la Compagnia Arcieri San Bartolomeo, che festeggerà i 45 anni di attività. Durante le premiazioni del 5 gennaio è stato consegnato un diploma celebrativo agli amici dell’Archery Club Ventimiglia, anch’essi al traguardo dei 45 anni di storia sportiva.

Gara giovanile – 5 gennaio

Divisione olimpica allieve femminili:

3° posto per Bacino Stella Miriam e 4° posto per Grasso Alida Clara, entrambe con record personale migliorato su visuale tripla.

Allieve arco nudo:

1° posto per Giulia De Marchi.

Gara senior e master – 6 gennaio

Olimpica master maschile:

6° posto per Cesare Argento.

Compound master maschile:

4° Dario Cosentino, 5° Vittorio Pasqualotto, 6° Cesare Argento, 7° Beppe Capalbo, 8° Giovanni Volpi.

Arco nudo senior maschile:

ottimo 3° posto per Walter Amenduni, alla sua prima gara indoor sui 18 metri.

Arco nudo senior femminile:

splendida doppietta gialloblù con Laura Curto al 1° posto e Silvia Nivino al 2° posto, quest’ultima con record personale superando i 400 punti.

Arco nudo master maschile:

2° Maurizio Gabrielli, 3° Cesare Prette, 9° Salvatore D’Amico, 11° Davide Piana.

Gare a squadre

1° posto arco nudo master maschile con Gabrielli – Prette – D’Amico.

1° posto compound master maschile con Cosentino – Pasqualotto – Argento.

Al termine delle competizioni, tutti i partecipanti hanno espresso vivi complimenti alla Compagnia Arcieri San Bartolomeo per l’eccellente organizzazione. Un ringraziamento speciale va a tutti i soci gialloblù che, con impegno e passione, hanno contribuito alla piena riuscita di due eventi che hanno confermato San Bartolomeo al Mare come punto di riferimento per il tiro con l’arco indoor.