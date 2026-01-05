Automobilismo: Molini di Triora–Langan, riemergono immagini storiche del SuperSlalom 1985 sulle strade del Rally

Un prezioso tuffo nel passato del motorsport italiano arriva da AutoMotorNews, che ha recentemente pubblicato una serie di immagini d’archivio risalenti al SuperSlalom 1985 disputato tra Molini di Triora e Langan. Si tratta di fotografie ritrovate, parte di una documentazione più ampia che in futuro potrà essere oggetto di un importante lavoro di restauro e valorizzazione storica.

Le immagini mostrano alcune partenze dello storico slalom, valido per il Campionato SuperSlalom ’85, e restituiscono tutta l’atmosfera di un’epoca d’oro del rallismo. La prova ligure, infatti, non era soltanto una gara nazionale di grande prestigio, ma rappresentava anche una delle prove speciali del Rallye Sanremo Mondiale, evento che ha segnato profondamente la storia del rallysmo internazionale.

Le strette e tecniche strade dell’entroterra imperiese, teatro di duelli memorabili e di passaggi spettacolari, tornano così a vivere grazie a questi scatti che riportano indietro di oltre quarant’anni, facendo riaffiorare il fascino delle leggendarie speciali sanremesi, affrontate da piloti e vetture che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport.

La pubblicazione di AutoMotorNews non è solo un’operazione nostalgia, ma un vero e proprio contributo alla memoria storica dell’automobilismo, capace di ricordare quanto il territorio di Molini di Triora e Langan sia stato centrale nello sviluppo e nella fama del Rally di Sanremo a livello mondiale. Un patrimonio sportivo e culturale che merita di essere conservato e tramandato alle nuove generazioni.