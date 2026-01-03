 / Sport

Sport | 03 gennaio 2026, 16:14

Calcio. Serie D, ufficiali tre nuovi acquisti per la Sanremese

Palella, Rota e Acosta sono biancazzurri. A disposizione di mister Banchini già per il match contro il Vado

Calcio. Serie D, ufficiali tre nuovi acquisti per la Sanremese

A poco meno di 24 ore dal calcio d'inizio del match contro il Vado, la Sanremese ufficializza tre nuovi acquisti:

Andrea Palella, centrocampista centrale classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Genoa, arriva dopo la sua ultima esperienza nel Sorrento.

⁠Arensi Rota, difensore centrale classe 1995 nato in Albania con passaporto greco, dopo varie esperienze in Grecia arriva in Italia dove ha già giocato per Monopoli, Carrarese, Alessandria e Cassino.

⁠Agustín Rojo Acosta, centrocampista classe 2005, arriva dopo la sua ultima esperienza alla Novaromentin.

Saranno a disposizione di mister Marco Banchini già dalla delicata sfida di domani contro la capolista del Girone A.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium