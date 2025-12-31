Le creazioni di Carmelo Guiderdone aggiungono Ronaldinho il Gaucho

Ci sono storie che sembrano scritte dal destino, storie in cui un sogno custodito gelosamente per anni trova improvvisamente la strada per diventare reale. È esattamente ciò che è accaduto a Carmelo Guiderdone, figura amatissima e instancabile del panorama calcistico ponentino, conosciuto per la sua creatività travolgente e per la capacità di trasformare emozioni e ricordi in capi unici e personalizzati.

Negli anni Carmelo ha letteralmente inondato la provincia con le sue creazioni, sempre curate, sempre tematiche, sempre capaci di toccare il cuore. Le sue idee hanno raggiunto calciatori, allenatori, dirigenti, raccontando storie di sport e di vita attraverso abbigliamento personalizzato che non era solo un omaggio, ma un vero e proprio tributo alla carriera dei protagonisti. L’anno scorso le sue mani avevano già sfiorato la Serie A grazie al progetto “FLACHI 110”, un logo creato per celebrare le 110 reti dell’ex bomber blucerchiato Francesco Flachi. Per lui Carmelo aveva realizzato un cappellino e tre polo ricche di immagini e frasi che racchiudevano l’essenza della sua storia calcistica e personale.

Ma nulla avrebbe potuto prepararlo a ciò che sarebbe accaduto dopo. Tutto nasce da un incontro casuale con Cesar Rodrigues, ex giocatore di Lazio e Inter, conosciuto durante partite tra amici. Da quella conoscenza nasce un’amicizia sincera, e proprio durante una chiacchierata informale Cesar rivela che di lì a pochi giorni sarebbe partito per una partita speciale, alla quale avrebbe partecipato anche lui: RONALDINHO IL GAUCHO. Per Carmelo è un’esplosione di emozioni. La mente corre veloce, il cuore accelera, perché certe occasioni passano una sola volta nella vita.

Senza perdere tempo, gli chiede se può realizzare qualcosa per il campione brasiliano e se, magari, Cesar potrà consegnargliela. La risposta è prudente: è difficile, non può promettere nulla. Ma Carmelo non si scoraggia. Il tempo è poco, le possibilità minime, ma la passione è più forte di tutto. In poche ore crea diversi cappellini colorati con il logo ricamato “R10”, un omaggio semplice ma pieno di significato, sperando che almeno uno possa arrivare nelle mani del suo idolo.

E poi accade l’impensabile. Uno di quei cappellini torna indietro, ma non come era partito: sopra c’è la firma autentica di RONALDINHO IL GAUCHO. E non solo. Arriva anche un video in cui il campione saluta e manda un abbraccio al piccolo Elia, il figlio di Carmelo, che si emoziona profondamente pur non avendo vissuto gli anni d’oro del fuoriclasse brasiliano, ma conoscendolo attraverso i video che il padre gli aveva mostrato.

Carmelo rimane incredulo. Ronaldinho, l’uomo che ha fatto innamorare il mondo intero con giocate impossibili, che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio, oggi ha illuminato anche il suo cuore. Avere nella propria bacheca un oggetto creato con le proprie mani e autografato da un’icona mondiale è qualcosa che supera ogni immaginazione.

Questa esperienza rende ancora più prezioso tutto ciò che Carmelo ha costruito negli anni con amore, dedizione e passione. È la prova che i sogni, quando coltivati con costanza, possono davvero prendere forma. E che la vita, a volte, sa sorprendere in modi straordinari.

Un ringraziamento speciale va al grande amico Cesar Rodrigues, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Carmelo gli augura il meglio per la sua nuova avventura in Qatar nello staff di Roberto Mancini. E un grazie immenso va anche a te, Gaucho: con un semplice gesto hai regalato un’emozione che resterà per sempre.