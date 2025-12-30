Judo Club Sakura Arma di Taggia protagonista alle finali nazionali FIJLKAM 2025

Si è concluso nel mese di dicembre il calendario nazionale 2025 della FIJLKAM – settore Judo – con le ultime e più prestigiose competizioni della stagione agonistica: la Finale Nazionale del Campionato Assoluto A1 maschile e femminile e la Finale Nazionale del Campionato Italiano ES. B A1. Le due manifestazioni si sono svolte al PalaPellicone di Ostia Lido (RM) e hanno visto la partecipazione di tre atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Samuele Della Torre, Lisa Riccio e Leonardo Armonio.

La Finale degli Assoluti A1, disputata nella giornata di sabato, rappresenta da sempre l’appuntamento più impegnativo dell’intero calendario agonistico nazionale. Una gara riservata esclusivamente ad atleti di Cintura Nera, molti dei quali vantano una lunga esperienza anche in ambito internazionale. Samuele Della Torre ha affrontato la competizione con grande determinazione, confermando ancora una volta le sue qualità tecniche e caratteriali. Inserito però in una poule particolarmente difficile, non è riuscito ad avanzare nei recuperi, restando fuori dalla zona medaglie nonostante una prova di buon livello.

Ottima la prestazione di Lisa Riccio, che ha saputo esprimere al meglio il proprio potenziale, mettendo in campo grinta e qualità tecniche. L’atleta ha chiuso la gara al 5° posto, un risultato di grande valore che le è valso la promozione al grado di Cintura Nera 2° Dan. Nella Finale del Campionato Italiano ES. B A1 maschile è sceso sul tatami Leonardo Armonio, che ha affrontato i suoi incontri con il consueto impegno e spirito combattivo. Pur non riuscendo a entrare nella zona medaglie, Armonio ha disputato una gara importante, confermando la sua costante crescita e accumulando preziosa esperienza agonistica.

Gli Insegnanti Tecnici Alberto e Alessio Ferrigno, presenti al fianco degli atleti durante entrambe le giornate di gara, si sono dichiarati molto soddisfatti del lavoro svolto, sottolineando in particolare la crescita tecnica e caratteriale dimostrata dai ragazzi. Proseguendo il percorso di preparazione intrapreso, lo staff guarda con fiducia ai prossimi impegni, certo che non mancheranno ulteriori risultati di rilievo in futuro.