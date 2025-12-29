Taggia aggiorna il regolamento dei nidi: iscrizioni più flessibili e regole pensate per il nuovo asilo in costruzione

Il Consiglio comunale di Taggia ha approvato questa sera il nuovo regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, un passaggio che aggiorna in modo sostanziale le regole di accesso ai nidi comunali e le rende coerenti con le nuove linee pedagogiche e con l’imminente apertura del nuovo asilo.

La notizia principale riguarda proprio l’adozione di un regolamento completamente rivisto rispetto al precedente, che risaliva al 2009. Come spiegato dall’assessore ai Manuel Fichera, l’obiettivo è stato quello di adeguare le norme ai più recenti decreti ministeriali e, allo stesso tempo, di costruire uno strumento flessibile, pensato per accompagnare la nascita della nuova struttura scolastica. Il nuovo regolamento disciplina in modo più chiaro le iscrizioni, che potranno essere presentate durante tutto l’anno e non più in una finestra temporale rigida, prevedendo anche la possibilità di integrare la domanda nel primo semestre.

Cambia anche la gestione delle graduatorie e delle chiamate alle famiglie. Il Comune avrà tempi più rapidi per contattare gli aventi diritto: cinque giorni complessivi, con tre tentativi di contatto telefonico e due comunicazioni via pec o mail. In assenza di risposta, si passerà automaticamente alla famiglia successiva in graduatoria. È stata inoltre introdotta la possibilità di gestire l’overbooking in modo controllato, consentendo di inserire temporaneamente qualche bambino in più su specifiche scuole, così da garantire continuità e una migliore organizzazione dei posti.

Resta centrale il principio della priorità per i bambini residenti nel Comune di Taggia, ma il regolamento apre anche alla possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni limitrofi, riservando alcuni posti. Una scelta legata alla situazione della vallata, dove molti Comuni sono privi di nidi e la domanda supera l’offerta disponibile. Con il nuovo asilo, l’Amministrazione punta a rispondere non solo alle esigenze dei residenti, ma anche a una parte delle richieste provenienti dal territorio circostante.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai criteri di priorità. Viene confermata l’assoluta precedenza per i bambini con disabilità, per quelli segnalati dal Tribunale dei Minorenni e per i casi di particolare disagio. A seguire, la graduatoria sarà definita attraverso criteri di valutazione che tengono conto della situazione complessiva delle famiglie.

Durante il dibattito, la consigliera Fulvia Alberti ha chiesto chiarimenti sui numeri e sui tempi necessari per riuscire a coprire l’intera domanda di posti nei nidi. A rispondere è stato il sindaco Mario Conio, che ha sottolineato come la carenza di posti sia una criticità nazionale e non solo locale. Attualmente i nidi comunali sono passati dai 16 bambini iniziali ai 24, grazie all’ampliamento degli orari e dei giorni di apertura. Il prossimo passo sarà l’apertura del nuovo nido, che potrà accogliere fino a 50 bambini, raddoppiando di fatto la disponibilità attuale. I lavori, ha confermato il sindaco, termineranno nel corso del prossimo anno, mentre un’ulteriore fase di ampliamento porterà a regime il sistema tra il 2026 e il 2027.

A completare l’offerta educativa sul territorio resta attivo anche il servizio domiciliare “Le Bollicine”, che copre una parte delle esigenze delle famiglie escluse dal nido comunale.

Con l’approvazione del nuovo regolamento, il Comune di Taggia compie dunque un passo concreto verso un sistema dei servizi per la prima infanzia più moderno, flessibile e in grado di rispondere, almeno in parte, a una domanda in costante crescita.