Torneo regionale Emilia Romagna di Beyblade X: oltre 300 bladers in gara. Presente anche il club X‑Treme Hornets (foto)

Giornata intensa e ricca di entusiasmo per il club X‑Treme Hornets, rappresentato dal leader e fondatore Alessandro Gorlatto e dal figlio Manuel, che ieri – 27 dicembre – hanno preso parte al torneo regionale Emilia Romagna, organizzato congiuntamente dai sette club della regione.

L’evento ha registrato quasi 300 partecipanti, diventando di fatto il torneo più grande e numeroso d’Europa di questo 2025. La competizione si è svolta a pochi chilometri dal centro di Bologna, negli spazi del Grand Tour Italia (ex Fico), dove è stata allestita un’area interamente dedicata ai bladers di tutte le età. Una presenza così significativa ha generato anche un indotto importante per le attività del complesso, che hanno potuto beneficiare dell’afflusso di giocatori e famiglie.

Molti i premi in palio, compresi pezzi rari e molto ricercati, che hanno attirato appassionati da diverse regioni italiane. Sono stati premiati anche i migliori under 13, mentre nel corso della giornata è stata organizzata una lotteria a premi particolarmente apprezzata dai presenti.

Il torneo ha richiesto un grande impegno organizzativo, con oltre 20 arene attive contemporaneamente, una delle quali trasmessa in diretta su un canale YouTube. Ospite speciale della manifestazione è stato Bulgari Cult Bistrot, noto youtuber del mondo Beyblade, accompagnato da Canzianylla. Entrambi si sono resi disponibili a giocare con i partecipanti oltre agli incontri ufficiali, contribuendo a creare un clima di festa e coinvolgimento.

Per Manuel Gorlatto, la giornata ha riservato anche una soddisfazione personale: durante un incontro amichevole ha avuto l’occasione di sfidare proprio Bulgari Cult Bistrot, riuscendo addirittura a batterlo. Un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti.