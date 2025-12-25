Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 24 a domenica 28 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 25 DICEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



12.30. Per il format gastronomico ‘La Riviera del gusto’, pranzo di Natale all'Europa Palace con un menu dedicato ai sapori delle feste immerso in un’atmosfera calda e accogliente che celebra la convivialità e la cucina ligure contemporanea. Ristorante dell’Europa Palace Sanremo, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)



15.00-19.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



21.30. La notte di Natale al Rêve: after dinner insolito tra drink d’autore e una selezione di giochi da tavolo + intrattenimento a cura della cantante Laura Torterolo che, accompagnata da un quartetto di stelle jazz, scalderà l’atmosfera con sonorità moderne e grandi classici. Rêve Bistrot dell’Europa Palace Sanremo, Lungomare Imperatrice 75, info e prenotazioni 0184 715000 (più info)

BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio



9.30. Santa Messa di Natale nella Chiesa parrocchiale di Diano Serreta

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

10.00 & 17.00. Sante Messe Solenni di Natale nella Chiesa Sant’Antonio Abate (h 10) + e Chiesa Sant’Antonio Abate (h 17)



CHIUSANICO



10.00. Monumentale Presepe Artistico a Gazzelli che si estende su oltre 80 mq in un antico locale del centro storico, di fronte alla Chiesa Parrocchiale (Aperto al pubblico con orari prestabiliti fino a metà gennaio)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

11.15 & 17.00. Santa messa di Natale alla Madonna della Neve (h 11.15) + Santa messa e brindisi con la comunità per scambio auguri (h 17)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio

MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



17.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 26 DICEMBRE



SANREMO



9.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



9.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-12.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30. Laboratorio natalizio per bambini ‘Ghirlanda Natalizia’ rivolto ai bambini 5-12 anni. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni 0184 580700

15.30. ‘Christmas Magic Show’ con Serena & Gaspar. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

17.00. Musical ‘Perché Sanremo è Sanremo’. Piazza Borea D’Olmo

17.00. Concerto dell’Ensemble ‘Note Libere’ a Villa Zirio



IMPERIA



10.00-18.00. Messaggio in Bottiglia: visita speciale alla scoperta delle tradizioni marinare con creazione finale. Museo Navale



15.00. ‘Alla Scoperta di Villa Grock’: percorso tra le sale e i giardini della villa per scoprire l’architettura bizzarra e il fascino del ‘Circo di Pietra’ progettato dal clown Grock. Villa Goock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Spettacolo dedicato a famiglie, bambini e appassionati di astronomia dal titolo ‘Dalla Luna alla Terra’, un viaggio tra fantasia e scienza pensato dai planetaristi del Comitato Antikythera. Planetario del Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)



10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



21.00. ‘I Valzer della famiglia Strauss e non solo’: concerto di musica classica che esprime la gioia festiva del Natale e l’entusiasmo per l’arrivo del nuovo anno eseguito dalla Giovane orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Palazzo del Parco



OSPEDALETTI



15.30. Live musicale a cura de ‘L'OASI’ che racconta il Natale. La Piccola, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio

DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



16.00. ‘Aspettando il Capodanno che vien ballando’: musica ed animazione con Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



18.30. Concerto Della Banda Cittadina. Chiesa Sant’Antonio Abate

21.30. ‘Cantendu Denai Au Foegu’: percorso itinerante dei fuochi con Pan e Pumata a cura della Pro Loco Dusaigoti. Piazza Garibaldi



CHIUSANICO



15.00. In occasione dei festeggiamenti per Santo Stefano, Santo Patrono di Chiusanico, Vespri solenni nella Chiesa Parrocchiale. Al termine, concerto di musiche natalizie all'interno della Chiesa e un aperitivo a base di prodotti locali nel bar ristoro sulla piazza



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO

11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



NICE



12.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



VALLEBONA

17.00. Concerto del Troubar Clair nella Chiesa di San Lorenzo





SABATO 27 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Visita guidata gratuita al Santuario del Sacro Cuore e del borgo di Bussana Nuova + trasferimento e visita al paese di Bussana Vecchia. Ritrovo in Piazza della chiesa (Piazza Don F. Lombardi), prenotazioni allo 0184 580700 da martedì a domenica h 10/18

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-19.00. ‘Arcobaleni d'anima. Da quassù si sogna meglio’: mostra personale di Valerio Lombardelli in arte Wallas , curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, in collaborazione con Atypic Art e Italian Art Distribution (più info). Galleria d’Arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 10 gennaio 2026 (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00)

10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)



10.30. Intrattenimento musicale con il duo ‘Beat Less’. Mercato annonario



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)

15.30-23.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



15.30. Laboratorio natalizio per bambini dal titolo ‘Decorazioni artistiche per l’albero di Natale’ rivolto ai bambini 5-12 anni. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni 0184 580700



16.00. Concerto della band Filodiretto pro ENPA Sanremo. Piazza Borea d'Olmo



17.00. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Associazione Fare Musica. Piazza Borea d’Olmo

17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida nel Centro Storico

17.00. Street Band ‘Sevendixie’ in zona San Martino

17.30. Rassegna ‘I Suoni del Natale a Sanremo’ a cura dell’Ass.ne Fare Musica. Via Matteotti, angolo Via Corradi

18.00. Parata luminosa ‘Le farfalle Corona’. Vie del Centro Cittadino



18.00. Giovanna Gribaudi presenta il suo libro 'Kami'. Evento a cura di Progetto Comune e Arkus Un Cane Un Amico OdV. Federazione Operaia Sanremese di via F. Corradi 47, ingresso libero



IMPERIA



15.00. ‘Alla Scoperta di Villa Grock’: percorso tra le sale e i giardini della villa per scoprire l’architettura bizzarra e il fascino del ‘Circo di Pietra’ progettato dal clown Grock. Villa Goock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Spettacolo dedicato a famiglie, bambini e appassionati di astronomia dal titolo ‘Dalla Luna alla Terra’, un viaggio tra fantasia e scienza pensato dai planetaristi del Comitato Antikythera. Planetario del Museo Navale (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Pink Floyd Music Experience – Shine Performing’: spettacolo che ripropone integralmente l’album simbolo della band inglese, affiancato da una selezione di brani celebri tratti da The Dark Side of the Moon, The Wall, Ummagumma e altri capitoli fondamentali della loro produzione. Teatro Opere Parrocchiali di via Verdi (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



16.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: inaugurazione esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3



21.15. ‘Sarà comunque an Happy New Year’; spettacolo teatrale che in maniera ironica e scherzosa riflette sul senso e sul valore delle feste più belle dell’anno, andando a sbirciare cosa sta facendo l’omone con la barba bianca. Palazzo del Parco, info 338 6273449



OSPEDALETTI

11.00.Giochi di una volta in Legno a cura di All in 1. Pista Ciclabile

TAGGIA ARMA



21.00. Cinema in Villa a Villa Boselli di Arma



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse, anche domani



DIANO MARINA

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



14.30. ‘Presepi in 500’: esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio. Vie del centro cittadino

15.30. ‘Favole al Museo’: laboratorio didattico per ragazzi e famiglie sulle favole e i miti dell’antichità. Palazzo del Parco (Museo civico MARM)



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi al Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

16.00. Sfilata musicale itinerante ‘Babbi Natale’. Vie del centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00-18.00. ‘Balkan Christmas’: rassegna culturale ideata e diretta dall'artista Simone Alessio, in arte Garibaldi, con un ricco programma di eventi che spazia dalla musica dal vivo alle esposizioni di artisti visivi, performance e presentazioni di libri. Anfiteatro di San Bartolomeo al Mare, fino al 31 dicembre

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

17.15.’Festa delle Lanterne ‘Lo sposta Favole’: spettacolo itinerante ‘Briciole di Pollicino’ in collaborazione con Alessandro Bergallo. Piazza Mauro (prenotazione obbligatoria su Eventbrite)

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

21.00. Concerto del Family Gospel attorno al fuoco



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé.. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-22.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00

MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

19.30 ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



20.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





DOMENICA 28 DICEMBRE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.30-24.00. Luna Park dei fiori Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave, fino all’11 gennaio 2026 (da lunedì a giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24)



10.30-24.00. Wonderland On-Ice: pista di pattinaggio sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo, sino al 6 gennaio (feriali 15.30/23.00, festivi 10.30/00.00)



10.30. Sfilata della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Vie del centro cittadino



15.30. Spettacolo per bambini ‘Il bosco dei sogni’. Piazza Colombo

15.30. ‘Kinder Christmas’. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, prorogata fino al 2 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Laboratorio natalizio per bambini dal titolo ‘Timbri in Festa’ rivolto ai bambini 5-12 anni. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazioni 0184 580700

17.00. Intrattenimento musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. Ex Oratorio Santa Brigida nel Centro Storico

17.00. Street Band ‘Sevendixie’ in Zona Foce

17.30. Esibizione del pianista Massimo D’Alessio. Piazza Borea D’Olmo

IMPERIA



15.30. Tradizionale Concerto di Natale (35ª edizione) con il Coro ‘Deo Gloria’ diretto da Don Danilo Galliani, all’organo Francesco Simonassi. Musiche di Bach, Rutter e Buxtehude. Evento a cura del Circolo Castelvecchio. Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia



17.15. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘Affetti Instabili’: Max Pisu conduce lo spettatore in un viaggio dentro i rapporti umani di oggi, fragili come cristalli eppure fondamentali. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi



BORDIGHERA



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel Centro storico, fino al 6 gennaio (h 10/13-16/19)

10.00. Presepi sotto le stelle: concorso che premia i presepi simbolo di fratellanza e speranza. Premiazione 11 gennaio. Oratorio dell’Annunziata a Borghetto San Nicolò, fino all’11 gennaio



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



15.30-19.00. ‘Composizioni – Atmosfere quotidiane’: esposizione di opere pittoriche di Roberta Botturi. Sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 6 gennaio (tutti i giorni escluso il 31 dicembre



17.00. Melodie nelle vie del Centro città



OSPEDALETTI

15.30. Commedia teatrale ‘Return to the past’ con Luigi e Andrea della Compagnia dialettale Nasciui Pe Rie. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA

16.30. Commedia brillante 'La locanda del tesoro nascosto', scritta e diretta da Ernestina Pellesi messa in scena dagli attori dell'Emporio del Teatro. Teatro Parrocchiale di Arma. ingresso a offerta libera a favore di AIL

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Mostra ‘La bottega del tempo di Roberto Frascarelli. Sala consigliare del Comune, fino al 6 gennaio



SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’: mercatini natalizi con artisti, artigiani e produttori, musica, animazione, cioccolata calda, vin brûlée, castagne arrosto. Via Vignasse



17.30. Concerto del coro Family Band Gospel Choir. Sala Beckett del Teatro dell’Albero



DIANO MARINA



9.00. ‘Christmas Run’: corsa non competitiva a scopo benefico a favore dell'associazione il Cuore di Martina Odv con partenza da Piazza Martiri della Libertà. Info 348 2103204

9.00. Presepe stilizzato a cura di associazione Famïa Dianese in Piazza Dante e Giardini Andrea Doria, fino al 7 gennaio

10.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio



10.00-19.00. ‘Il Paese dei Balocchi’: Gonfiabili e giochi per bambini (h 10/12-14/19). Area Manifestazioni Molo delle Tartarughe, fino al 7 gennaio



10.00. Villaggio di Babbo Natale in Via Genala con giochi e intrattenimenti, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Mostra ‘Dharmata’ dell’artista Andrea Chiesi. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino all’11 gennaio (domenica e festivi su appuntamento)



16.00. Concerto di Natale ‘Candlelight’ a cura del trio Harmonic Box. Sala Consiliare, piazza Martiri della Libertà (secondo piano)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00-18.00. ‘Balkan Christmas’: rassegna culturale ideata e diretta dall'artista Simone Alessio, in arte Garibaldi, con un ricco programma di eventi che spazia dalla musica dal vivo alle esposizioni di artisti visivi, performance e presentazioni di libri. Anfiteatro di San Bartolomeo al Mare, fino al 31 dicembre

CERVO

16.00. Tombola associativa per salutare insieme la fine dell’anno.​ Castello Clavesana

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. 44ª Mostra dei Presepi. Oratorio di San Bernardino, via Borgo, tutti i giorni fino al 6 gennaio



10.30. Visita guidata ‘Alla scoperta del Castrum Diani’ con ritrovo presso l’Ufficio Iat, loggiato piazza Quaglia, prenotazioni: iat@comunedianocastello.it – 0183 4077217

17.30. Concerto natalizio ‘Cartoline vittoriane’. Chiesa di San Giovanni, Piazza Mons. Massone



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2025’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 gennaio alle ore 18 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

PORNASSIO



10.00. ‘I Presepi nel Borgo’: esposizione dii presepi e natività esposte tra i vicoli, sotto gli archi, nei lavatoi, negli orti, vagando alla scoperta di realizzazioni tradizionali, creative e talvolta inusuali, immersi nel silenzio e nella natura. Frazione Ottano, fino al 6 gennaio

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00. ‘TheSocialFogu’, camminata e colazione attorno al fuoco



VILLA FARALDI

18.00. Concerto ‘Christmas Jazz’, presentato dal Gino Tonica Trio Swing formato da Marco Moro (sax e flauto), Corrado Trabuio (chitarra) e Daniele Duci (contrabbasso), per un repertorio che richiama lo swing e la tradizione jazz degli anni ’40 e ’50. Chiesa di Sant’Antonio Abate di Tovo Faraldi, ingresso libero



FRANCIA

CANNES



11.00-21.00. Villaggio di Natale: mercatino artigianale composto da circa sessanta chalet con una varietà di articoli, prelibatezze e le tradizionali caldarroste e il vin brulé. Allées de la Liberté e Cours Félix Faure, fino al 4 gennaio



MENTON



10.00-19.00. Mercatino di Natale di Mail du Bastion: 35 chalet dedicati a idee regalo e decorazioni natalizie, oltre a cibo e bevande. Aperto tutti i giorni fino al 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00, tranne il venerdì e il sabato, con chiusura alle 22.00



MONACO



11.00-22.00. Mercatino di Natale con 24 chalet che vendono oggetti decorativi, gadget, gioielli + 21 stand gastronomici che propongono numerose specialità. Porto di Monaco, fino al 4 gennaio



15.00 ‘Ma Bayadère’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



NICE



10.45, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la terza stagione ‘Imaginarium, la meravigliosa avventura del Circo!’: 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B) Boulevard Georges Pompidou, fino al 4 gennaio (più info)



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park al coperto con numerose attrazioni. Palazzo delle Esposizioni, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 4 gennaio (più info)

15.00. Spettacolo di balletto ‘Lo Schiaccianoci’ di Tchaïkovski. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate