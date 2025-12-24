Footgolf: la Federazione Calcistica di Seborga riceve il bronzo mondiale vinto dal club partner Bitta Team

Si chiude un anno straordinario per la FCPS - Federazione Calcistica del Principato di Seborga - che ha festeggiato nel 2025 alcuni traguardi davvero storici come il primo titolo continentale europeo assoluto vinto direttamente dal proprio club ufficiale Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga in unione col Ticinia Novara grazie alla conquista della Champions League di football sala in una fortunata collaborazione che ha portato anche due titoli italiani, maschile e femminile, nella medesima disciplina.

Una stagione che ha sancito inoltre la conquista del secondo podio iridato nella storia della FCPS con la medaglia di bronzo vinta dal Bitta Team di Genova, storica squadra partner dei colori seborghini, ai Mondiali per Club di FootGolf disputati la scorsa estate in Francia ed Inghilterra.

Proprio il terzo posto mondiale è stato al centro della cerimonia avvenuta domenica scorsa al Golf Club di Albisola, campo di casa del Bitta Team, in cui il Presidente del club genovese Luca Taliercio ha ufficialmente consegnato a Matteo Bianchini, DS della Federazione di Seborga, la prestigiosa medaglia che sarà ora collocata nella bacheca della FCPS. L'occasione è stata il 'Christmas Shotgun', gara di casa che ha chiuso una stagione 2025 di FootGolf in cui il Bitta Team è stato ancora una volta grande protagonista di tutte le competizioni italiane di entrambe le federazioni AIFG e LNF sfiorando il bis nel titolo nazionale AIFG vinto lo scorso anno. Una seconda posizione che permetterà comunque ai genovesi di tornare a disputare anche l'anno prossimo il Mondiale per Club oltre a quello per Nazionali previsto ad Acapulco in Messico con i diversi giocatori del Bitta convocati dall'Italia che andranno a formare ancora una volta, come successo due anni fa ai Mondiali di Orlando in Florida, una sorta di piccola nazionale di Seborga all'interno di quella italiana.

Risultati che hanno ricevuto i complimenti ed i ringraziamenti della Federazione del Principato per voce del DS Matteo Bianchini: "Siamo davvero grati al Bitta Team che ci ha omaggiato con questa fantastica e storica medaglia di bronzo mondiale che testimonia l'autentica impresa compiuta questa estate prima in Francia e poi in Inghilterra. Un risultato epocale che fa passare in secondo piano la sfortuna nelle competizioni nazionali ed interregionali tutte concluse nelle prime posizioni, sia a livello di squadre che individuale, senza però replicare le vittorie degli scorsi anni che in alcuni casi sarebbero state davvero meritate. Unica fantastica eccezione, in questa stagione ricca di piazzamenti a livello nazionale, la vittoria del 'bittiano' Michele Marcolini nel titolo italiano a coppie della federazione LNF in compagnia di Roberto Carbone ai quali vanno le nostre congratulazioni."

"In una classifica di rendimento e di costanza comprendente tutte le competizioni - prosegue Bianchini - il Bitta sarebbe sicuramente al primo posto per continuità e qualità. I nostri complimenti al Presidente Luca Taliercio ed a tutti i giocatori riguardano infatti in primis il lato organizzativo. Gestire una stagione di FootGolf col suo calendario fitto di impegni a livello nazionale ed internazionale è infatti già molto complesso considerando che si tratta di una disciplina non professionistica. Farlo ai massimi livelli è davvero indice di grandissima passione, competenza e visione. Siamo quindi davvero lieti di poter affrontare assieme anche la prossima stagione che potrebbe prevedere, oltre alle consuete competizioni italiane ed internazionali, anche due mondiali riservati rispettivamente ai club ed alle squadre nazionali. Da parte della Federazione di Seborga cogliamo l'occasione per inviare a tutti i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo."