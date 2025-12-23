Sanremo Rugby U18 in emergenza numerica: a Cogoleto tre infortuni e sconfitta a tavolino

Domenica di campionato per l’Under 18 del Sanremo Rugby che, insieme a Imperia e Savona, ha affrontato al “Calcagno” i padroni di casa delle Vespe Cogoleto in una partita complicata contro una formazione molto attrezzata.

Tra infortuni, malattie di stagione e squalifiche, tanti gli assenti nella compagine ponentina che inizia la gara in 14: ciononostante la fiducia non è mai mancata tra mischie vinte e spostamenti di palla al piede.

Durante la partita, tre infortuni riducono in 11 la formazione di Sanremo, Imperia e Savona, mettendo di fatto fine alla partita: il 2025 si chiude così con una sconfitta a tavolino.

“Una partita che deve servirci da sprone in vista della ripresa nel 2026 - commentano dai club - siamo consapevoli che lavorando bene in allenamento, recuperando alcuni indisponibili e restando sempre tutti uniti, potremo fare buone cose durante il prossimo anno e ci toglieremo delle soddisfazioni”.