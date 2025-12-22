Ospedaletti celebra la sua campionessa: pergamena per Ludovica Pesce, oro tricolore nel judo

Questa mattina nella Sala Consigliare, l'Amministrazione Comunale di Ospedaletti ha premiato con una pergamena di ringraziamento e di complimenti la giovanissima atleta Ludovica Pesce per aver conquistato il titolo tricolore di Judo nella categoria 'Under 15 / -63kg' durante i recenti Campionati Italiani assoluti che si sono svolti a Ostia in provincia di Roma il 14 dicembre scorso.

“Ci complimentiamo con Ludovica – ha detto il Sindaco Daniele Cimiotti – per il prestigioso risultato ottenuto, un'altra eccellenza locale nello sport dopo i riconoscimenti che abbiamo voluto consegnare ad altri atleti ospedalettesi che si sono distinti a livello nazionale, dando lustro al nostro paese che vanta un gran numero di praticanti, addirittura quasi 500, nelle varie discipline che si possono praticare da noi”.

Ludovica Pesce è nata a Ospedaletti nel 2012, gareggia per la società sportiva Budo Sanremo ed è allenata dal Maestro Nicola Gianforte. A seguire, sempre nell'ampia e panoramica Sala Consigliare, si è celebrato il rito informale degli auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti i dipendenti comunali.

Il Sindaco Daniele Cimiotti e l'intera Amministrazione Pubblica comunale, nell'occasione porgono i loro migliori auguri di buone e serene feste a tutta la cittadinanza di Ospedaletti.



