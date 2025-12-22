Olimpia Basket: un primo quadrimestre di successi, il club tabiese festeggia le performance dei propri gruppi giovanili

Il 2025-2026 si apre con risultati più che positivi per l’ASD Olimpia Basket, che al termine del primo quadrimestre può contare su numerosi successi dei propri gruppi giovanili e minibasket.

“Certo, c’è un pizzico di rammarico per non essere riusciti a formare una prima squadra – commenta Mario Casella, nuovo Presidente della società delle #olivefuriose – ma il lavoro svolto finora è ottimo: il settore minibasket cresce, la partecipazione dei genitori è sempre più attiva e siamo in corsa per raggiungere tutti gli obiettivi dei settori giovanile e femminile. Le collaborazioni, termine assai raro in questo lembo di terra, si sono rivelate un successo”.

Under 17 Silver Maschile

La squadra nata dalla collaborazione tra SEA e Olimpia, guidata da coach Bonino e coach Vitale, occupa il secondo posto in classifica con 4 vittorie e una sconfitta, lottando fianco a fianco con altre quattro squadre per i playoff. Tra i risultati più significativi: il 121-38 contro MyBasket Genova B e il convincente 79-47 contro MyBasket Genova A.

Under 15 Silver Maschile

Il gruppo guidato da coach Vitale, composto principalmente da ragazzi del 2012 con solo tre 2011, si trova al terzo posto con 3 vittorie e 3 pareggi. A novembre, l’esperienza alla WinterCup di Borgomanero, pur con 5 sconfitte su 6 partite, ha permesso ai giovani di confrontarsi con squadre di livello nazionale, arricchendo ritmo, tecnica e atteggiamento.

Under 14 Silver Maschile

La squadra, sempre più affiatata grazie al lavoro di coach Vitale, si prepara per il passaggio all’Under 15 del prossimo anno. Con 3 vittorie e una sola sconfitta dovuta all’influenza, occupa attualmente il secondo posto in classifica, con playoff alla portata dei ragazzi.

Under 13 JrNBA Misto

Il gruppo guidato da coach Veneziano chiude il quadrimestre con 5 vittorie su 5 partite. Numeroso e tecnicamente avanzato, il team ha acquisito esperienza anche a Borgomanero, classificandosi 7° su 16 squadre nazionali, dimostrando grandi potenzialità per il futuro.

Under 13 JrWNBA Femminile

Le ragazze dell’Olimpia, inserite nel connubio New Basket ABC insieme ad Alassio, Borghetto S.S., Ceriale e Albenga, guidate da coach Devia, dominano il girone unico ligure con quattro vittorie su quattro, confermando la qualità e la competitività del gruppo.

Esordienti Misto e Femminile

I bambini e le bambine del 2014, allenati da coach Arduino, hanno iniziato la stagione con due vittorie su due partite e promettono di formare la base di un futuro gruppo competitivo. Le ragazze del campionato femminile, pur non avendo ancora iniziato il girone, hanno partecipato con entusiasmo ad allenamenti e tornei, dimostrando grande impegno e voglia di crescere.

Minibasket

Pulcini, scoiattoli, libellule e gazzelle animano le palestre di Mercato dei Fiori, Taggia, Arma e Levà, facendo vedere le prime abilità nel palleggio e preparando con entusiasmo i tornei primaverili fuori regione.

Con l’occasione, tutta l’ASD Olimpia Basket augura a tifosi, famiglie e sportivi un felice Natale e un 2026 pieno di gioco e divertimento.



