Pallacanestro: Bvc Sanremo sempre alla conta delle assenze, sconfitta a Cogoleto

Cogoleto - Bvc Sanremo E.On. 90-72 (21-21, 16-12, 30-15, 23-24 )

Cogoleto: Patrone 11, Benignetti 10, De Michele 10, Zoppi 6, Calcagno 14, Tanca 7, Silanus 9, Badano 2, Torre L. 2, Gorini 19, Torre F. Bruzzone.

Bvc Sanremo E.On: Deda 10, Vallefuoco S. 17, Tacconi Davide 27, Tacconi Daniele, Paciello 7, Lupi 5, Gagna 6. Coach: A. Berardi. Assistente: E. Favari.

Un sempre incompleto Bvc Sanremo E.On, ma che ha potuto contare sul debutto stagionale di Stefano Vallefuoco, Manuel Paciello e Daniele Tacconi, ha disputato una discreta prova sul parquet del Cogoleto nonostante la sconfitta. Il match è stato equilibrato nei primi due quarti (37-33 per i genovesi all’intervallo lungo), mentre il terzo periodo si è rivelato fatale per il Bvc, che ha incassato un secco parziale di 30-15, decisivo ai fini del risultato finale. L’ultimo periodo si è nuovamente giocato all’insegna dell’equilibrio, ma ormai i giochi erano fatti. Da segnalare i 27 punti realizzati da Davide Tacconi.