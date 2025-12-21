Karate Taijiqigong Sanremo: successo agli esami di fine anno e nuove cinture per 21 atleti

Si è concluso nel migliore dei modi l’anno sportivo del Karate Taijiqigong Sanremo. Ben ventuno atleti del settore Karate hanno affrontato con entusiasmo, impegno e grande determinazione gli esami di passaggio di cintura, superando prove tecniche particolarmente impegnative. Un numero significativo di partecipanti che testimonia la qualità del lavoro svolto nel corso della stagione, frutto della costanza degli allievi e della competenza dello staff tecnico guidato dal maestro Fernando Giancola, affiancato dagli istruttori Roberto Bestagno e Marcello Cava. Determinante anche l’attività di promozione e organizzazione portata avanti dall’intero Consiglio Direttivo della società.

A conseguire la cintura gialla sono stati: Michel Casciaro, Gianni Diurno, Thomas Di Franco, Maddalena Vitone, Tommaso Turri, Nisa Khan, Morgana Pennini, Luana De Pasquale, Alessio Eyal Portal Atuncar, Eleonora Ormea e Milan Jeico Portal Atuncar. Il passaggio da cintura gialla a cintura arancione è invece riuscito ad Alberto Pellegrino, Avrora Yavorska, Leone Pennisi, Jacopo Del Signore e Paola Giulia Pizzo, che hanno dimostrato solidi progressi tecnici e una buona maturità marziale. Riconfermata la cintura verde per Giorgio Giordano, che si è inoltre distinto conquistando la coppa per la migliore esecuzione di kata, confermando precisione, controllo e qualità del gesto tecnico.