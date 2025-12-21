Calcio. Serie D, ultima giornata di andata: il racconto di Sanremese-Sestri Levante (Live)

SANREMESE-SESTRI LEVANTE 1-2 (18' Pereira, 46' e 84' Ferretti)
SANREMESE:Bohli, Di Fino, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Pereira. A disp. Gattuso, Slojkowski,Moreo, Noto, Fragomeni, Vindigni, Cepele, Cipriani, Zagarese. All. Fossati.
SESTRI LEVANTE: Tozaj, Pane, Giammarresi, Salducco, Ferretti, Garzia, Attuoni, Anzalone, Lunghi, Boscaiol, Cattaneo. A disp. Mazzadi, Mudadu, Masini, Tozaj, Mallamace, Raggio Garibaldi, Annaloro, Klimavicius, Maccioni. All.Ruvo.
ARBITRO: Galligani di Pistoia.
1' inizia il match!
5' ripartenza ospite con Salducco e Ferretti, chiude tutto Osuji al limite dell'area
10' si intensifica la pressione offensiva degli ospiti. Gioca lunga per ora la Sanremese che deve riguadagnare campo
13' Cavaliere lancia a Djorkaeff, ottimo taglio dentro per Girgi, sinistro che trova la risposta di Tozaj e nessun matuziano riesce a ribattere in tap in
18' Sanremese in vantaggio:lancio di Garcia a Djorkaeff, il suo cross trova la battuta di Andreis che diventa un tiro cross sul quale ci mette il piedone Pereira per l'1-0 e il suo primo gol in biancazzurro
32' ritmi bassi, la Sanremese gestisce senza subire l'iniziativa ospite mentre il Sestri sembra andare un po' in affanno nella fase propositiva biancazzurra
41' punizione Sestri: colpo di testa di Giammarresi al limite dell'area piccola che finisce alto, ma il 5 corsaro era in fuorigioco
43' Lunghi semina il panico al limite dell'area matuziana ma il suo sinistro è strozzato e finisce lontano dallo specchio della porta di Bohli
Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo
Inizia la ripresa
46' subito pareggio corsaro: punizione pennellata sulla testa di Ferretti che non perdona all'angolino
51' destro potente di Anzalone, blocca Bohli
54' Lunghi riceve al limite dell'area e lasciato solo calcia di sinistro ma non inquadra la porta
56' azione fotocopia del pari corsaro e Sestri che va vicino al vantaggio con l'incornata di Boscariol che esce di poco
60' la Sanremese subisce l'iniziativa del Sestri Levante che in questo momento sta cercando con più insistenza la rete del vantaggio
63' punizione matuziana: Tozaj mette i guantoni sul tiro di Djorkaeff, sulla ribattuta Andreis calcia debole
67' miracolo di Bohli sul colpo di testa di Giammarresi
68' Tozaj e Cattaneo non si intendono su un cross ma è lo stesso Cattaneo a sventare la minaccia prima che arrivi un giocatore di casa
68' Mudadu per Attuoni: primo cambio per Ruvo
73' punizione battuta da Andreis, l'incornata di Garcia è fuori dallo specchio
74'Masini per Boscario
77' giallo per Salducco
79'Noto e Fragomeni per Garcia e Cavaliere
82' proteste corsare per un presunto tocco di mano in area ma il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco
84' il Sestri alla fine passa con merito: mischia sugli sviluppi di un corner ed è ancora Ferretti a piazzare la zampata decisiva
88' stavolta le proteste sono matuziane per una trattenuta in area ai danni di Monticone, ma il direttore di gara lascia giocare
90' quattro minuti di recupero
93' altro salvataggio di Bohli su Salducco. Ma Sanremese completamente sfilacciata in questo finale
Finisce qui. Un Sestri gagliardo espugna il "Comunale" di Sanremo. Insufficiente la ripresa matuziana, dopo il vantaggio con cui aveva chiuso la prima frazione