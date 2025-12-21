Calcio. Serie D, troppa poca Sanremese, il Sestri Levante passa in rimonta: decide la doppietta di Ferretti

SANREMESE-SESTRI LEVANTE 1-2 (18' Pereira, 46' e 84' Ferretti)

SANREMESE:Bohli, Di Fino, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Girgi, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Pereira. A disp. Gattuso, Slojkowski,Moreo, Noto, Fragomeni, Vindigni, Cepele, Cipriani, Zagarese. All. Fossati.

SESTRI LEVANTE: Tozaj, Pane, Giammarresi, Salducco, Ferretti, Garzia, Attuoni, Anzalone, Lunghi, Boscaiol, Cattaneo. A disp. Mazzadi, Mudadu, Masini, Tozaj, Mallamace, Raggio Garibaldi, Annaloro, Klimavicius, Maccioni. All.Ruvo.

ARBITRO: Galligani di Pistoia.

La Sanremese chiude in zona playout il girone d'andata: il ko contro il Sestri Levante pesa e non poco.

Perchè subìto in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, e perchè avrebbe permesso di passare le feste fuori dalla zona calda. La ripresa dopo il primo gol di Pereira in biancazzurro è stata quasi interamente di marca corsara, coi matuziani mai realmente pericolosi e la doppietta di Ferretti a suggellare un successo meritato per la squadra di Ruvo.

LA CRONACA DEL MATCH

5' ripartenza ospite con Salducco e Ferretti, chiude tutto Osuji al limite dell'area

10' si intensifica la pressione offensiva degli ospiti. Gioca lunga per ora la Sanremese che deve riguadagnare campo

13' Cavaliere lancia a Djorkaeff, ottimo taglio dentro per Girgi, sinistro che trova la risposta di Tozaj e nessun matuziano riesce a ribattere in tap in

18' Sanremese in vantaggio:lancio di Garcia a Djorkaeff, il suo cross trova la battuta di Andreis che diventa un tiro cross sul quale ci mette il piedone Pereira per l'1-0 e il suo primo gol in biancazzurro

32' ritmi bassi, la Sanremese gestisce senza subire l'iniziativa ospite mentre il Sestri sembra andare un po' in affanno nella fase propositiva biancazzurra

41' punizione Sestri: colpo di testa di Giammarresi al limite dell'area piccola che finisce alto, ma il 5 corsaro era in fuorigioco

43' Lunghi semina il panico al limite dell'area matuziana ma il suo sinistro è strozzato e finisce lontano dallo specchio della porta di Bohli

Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

46' subito pareggio corsaro: punizione pennellata sulla testa di Ferretti che non perdona all'angolino

51' destro potente di Anzalone, blocca Bohli

54' Lunghi riceve al limite dell'area e lasciato solo calcia di sinistro ma non inquadra la porta

56' azione fotocopia del pari corsaro e Sestri che va vicino al vantaggio con l'incornata di Boscariol che esce di poco

60' la Sanremese subisce l'iniziativa del Sestri Levante che in questo momento sta cercando con più insistenza la rete del vantaggio

63' punizione matuziana: Tozaj mette i guantoni sul tiro di Djorkaeff, sulla ribattuta Andreis calcia debole

67' miracolo di Bohli sul colpo di testa di Giammarresi

68' Tozaj e Cattaneo non si intendono su un cross ma è lo stesso Cattaneo a sventare la minaccia prima che arrivi un giocatore di casa

68' Mudadu per Attuoni: primo cambio per Ruvo

73' punizione battuta da Andreis, l'incornata di Garcia è fuori dallo specchio

74'Masini per Boscario

77' giallo per Salducco

79'Noto e Fragomeni per Garcia e Cavaliere

82' proteste corsare per un presunto tocco di mano in area ma il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco

84' il Sestri alla fine passa con merito: mischia sugli sviluppi di un corner ed è ancora Ferretti a piazzare la zampata decisiva

88' stavolta le proteste sono matuziane per una trattenuta in area ai danni di Monticone, ma il direttore di gara lascia giocare

90' quattro minuti di recupero

93' altro salvataggio di Bohli su Salducco. Ma Sanremese completamente sfilacciata in questo finale

Finisce qui. Un Sestri gagliardo espugna il "Comunale" di Sanremo. Insufficiente la ripresa matuziana, dopo il vantaggio con cui aveva chiuso la prima frazione