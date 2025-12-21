Calcio. Sanremese-Sestri Levante 1-2, Fossati: "La classifica non è bella" (Video)

È amareggiato mister Fabio Fossati: sa che la sua Sanremese vista in campo e che è andata ko contro il Sestri Levante è stata un po' quel tassello mancante per coronare una giornata importante con la presentazione dei nuovi soci entrati in società.

"Non abbiamo ancora definito qual è il nostro dna. Ci sono delle interferenze e dei momenti di blackout. Si può anche alzare il livello di questa squadra, oggi dispiace perchè quanto visto a livello societario c'è tutto per fare qualcosa di bello. Dobbiamo fare tutti insieme le giuste riflessioni e sistemare la parte di campo perchè attorno a noi sta nascendo qualcosa di importante. Anche i tifosi lo hanno capito e purtroppo oggi non siamo stati alla loro altezza, nonostante ci siano stati vicino e abbiano capito il momento difficile. La classifica? Mi limito a dire che non è bella".

L'ad Andrea Bortolazzi racconta quello che si è vissuto a livello societario e fa un commento sul campionato al giro di boa: "Il girone d'andata non ci dà tanti meriti. Abbiamo raccolto più il brutto del bello, i risultati non ci sono stati favorevoli. Speriamo di archiviare in fretta l'andata e di vederne nelle belle nel girone di ritorno. Come dirigenza faremo tante cose per migliorarci, ci sono senza dubbio grandi ambizioni".