Settimana difficile per la NLP Sanremo, ma il percorso di crescita non si ferma

Nel corso dell'ultima settimana in casa NLP si è concretizzata una piccola battuta d'arresto con 3 sconfitte in Seconda Divisione, Under 18 e Serie D, risultati che però non devono assolutamente oscurare il percorso di crescita che la NLP sta avendo nel corso di questa stagione. La prima formazione a scendere in campo è stata la Pizza Express NLP occupata nel campionato di Seconda Divisione, che, in un match casalingo contro la formazione ospite Riviera Ponente Mazzu, ha visto arrivare una sconfitta per 3-0. Come sempre però la squadra ha dimostrato grande carattere in ogni singolo set ed è ancora molto rilevante l'apporto dato dalle atlete sotto età che come sempre dimostrano grande voglia e grande capacità di partecipazione al gioco. La seconda formazione a scendere in campo è stata la Fount Sushi Sanremo NLP impegnata nel campionato Under 18 in un match contro Albenga Volley. La formazione matuziana perde il confronto 3-1 ma comunque giocandosi ogni singolo set punto a punto con le avversarie. Le coach Michela Valenzise e Silvia Cimino nonostante il risultato hanno visto un gruppo forte, unito e coeso, e grazie a ciò rimangono molto fiduciose per il futuro. L'ultima formazione a scendere in campo è la Controcorrente NLP che perde al tie break per 3-2 il confronto contro la formazione di Arma di Taggia. La partita era molto sentita infatti le atlete sono scese in campo con addosso un po' di tensione che ha in parte influenzato il gioco ed il risultato finale.

La NLP ora ha immediata voglia di riscatto e proverà a farlo immediatamente da questo weekend con le ultime partite del 2025. A scendere in campo saranno: per ben due volte la formazione Pizza Express NLP in Seconda Divisione che sarà occupata in due match consecutivi contro rispettivamente le formazioni Gelmi-Carcare e Alassio Volley. Seguentemente toccherà alla Controcorrente NLP in Serie D occupata in un match casalingo al Mercato dei Fiori contro Sant'Antonio Genova, e per concludere l'anno toccherà alla Fount Sushi NLP in Under 18 contro il Maremola Volley.