Un Presepe artigianale al Molo 8.44: la tradizione del Natale prende vita

Durante le festività natalizie, il Molo 8.44 di Vado Ligure si arricchisce di un appuntamento speciale, capace di parlare al cuore e di riportare al centro il valore della tradizione. Nel cuore del centro commerciale di Vado Ligure prende vita il Presepe Artigianale, un’opera unica, realizzata interamente a mano dagli artisti locali Renato Viazzi e Luciana Scarone insieme ad altri artisti del territorio.

Non si tratta solo di un allestimento natalizio, ma di un vero e proprio racconto fatto di dettagli, passione e sapienza artigiana. Ogni elemento del presepe è frutto di un lavoro accurato, che unisce creatività e rispetto per la tradizione, trasformando uno spazio del centro commerciale in una piccola oasi di atmosfera natalizia. Un momento pensato per dare il via a un mese di emozioni, in cui il presepe diventa punto di incontro per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

Il Presepe Artigianale è visitabile fino all’11 gennaio 2026, tutti i giorni, con orari mattutini e pomeridiani, nell'area compresa tra Arcaplanet e H&M, offrendo così a tutti la possibilità di fermarsi, osservare e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale. Un’occasione perfetta per prendersi una pausa dallo shopping, rallentare e riscoprire il piacere delle piccole cose.

"Il presepe del Molo 8.44 è un invito a vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo il valore della manualità, della tradizione e della condivisione. Un’esperienza semplice ma intensa, capace di parlare ai più piccoli e di emozionare anche gli adulti, accompagnando le festività con un messaggio di calore e bellezza" dicono dalla direzione dello shopping center vadese.