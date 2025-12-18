La Ginnastica Riviera dei Fiori chiude l’anno con il 38° Saggio Natalizio e due grandi eventi

Si avvia alla conclusione una stagione sportiva intensa e ricca di soddisfazioni per la ASD Ginnastica Riviera dei Fiori, che festeggerà la fine dell’anno con il tradizionale Saggio Natalizio, giunto alla sua 38ª edizione. Per valorizzare al meglio questo importante appuntamento, il Direttivo societario ha organizzato due eventi speciali, aperti al pubblico e a ingresso libero.

Il primo appuntamento è in programma sabato prossimo alle 18 presso il PalaRuffini di Taggia e vedrà protagonisti tutti i corsi di avviamento alla ginnastica. I giovani ginnasti si esibiranno in coreografie colorate e coinvolgenti, ispirate al Natale e ai cartoni animati, regalando al pubblico uno spettacolo allegro e ricco di emozioni.

Il secondo evento si svolgerà domenica prossima alle 18 presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo. In questa occasione saranno le quattro sezioni agonistiche olimpiche – ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica e trampolino elastico – a presentare esercizi individuali e collettivi di alto livello tecnico. Proprio per la complessità e la qualità delle performance, l’evento potrà essere ospitato esclusivamente nella palestra di ginnastica di Bussana, unica in Liguria dotata delle attrezzature necessarie per garantire la massima sicurezza agli atleti.

Durante l’anno sportivo appena concluso, la Ginnastica Riviera dei Fiori è stata protagonista di numerose gare, campionati ed eventi, oltre ad aver organizzato direttamente manifestazioni e stage nazionali e internazionali, con l’obiettivo di promuovere la ginnastica in tutte le sue forme, per tutte le età e per ogni livello tecnico.

In quest’ottica si inserisce anche la partecipazione di 34 ginnaste allo spettacolo “Natale in Danza”, svoltosi domenica 14 dicembre e organizzato dallo CSEN di Imperia, presieduto da Giuliano Ferrari. Tre le coreografie presentate – Naturalmente Frida Kahlo, Madness e Don Raffaè – ideate dal tecnico e coreografa Monia Stabile e molto apprezzate dal numeroso pubblico. Gli stessi lavori, insieme ad altre sorprendenti novità preparate dallo staff tecnico, saranno riproposti anche durante il Saggio Natalizio della società.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Consiglio Direttivo anche per la cerimonia di premiazione promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare, che ha voluto conferire alla società una targa di riconoscimento per le attività sportive, educative e sociali svolte da molti anni sul territorio, anche grazie all’utilizzo dell’accogliente palestra comunale concessa da oltre vent’anni. I numerosi premi e attestati ricevuti rappresentano uno stimolo importante per continuare con entusiasmo, nonostante le difficoltà che le associazioni sportive dilettantistiche affrontano quotidianamente.

Tutti i corsi riprenderanno regolarmente dal 7 gennaio. Per informazioni e per prenotare lezioni di prova gratuite, è possibile contattare la società al numero 366 4125027. L’ingresso agli eventi è libero: la Ginnastica Riviera dei Fiori vi aspetta numerosi per condividere insieme la magia dello sport e del Natale.