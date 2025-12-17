Saxe (Nasdaq): "L'ambizione della Lazio è costruire ponti tra sport, innovazione e finanza"

(Adnkronos) - “Entusiasti di aver avuto la Lazio al Nasdaq, nel vero crocevia del mondo, a Time Square, New York, per suonare la campana di chiusura. Fondata nel 1900 la SS Lazio è una società con una storia orgogliosa e radici profonde nel calcio italiano. Conosciuta per la sua tifoseria appassionata e per gli iconici colori biancocelesti, la Lazio ha conquistato titoli di serie A e Coppa Italia, continuando a rappresentare l’eccellenza sia dentro che fuori dal campo. L’impegno della squadra verso tradizione, sportività e innovazione l’ha resa una vera ambasciatrice globale del calcio, il gioco più bello del mondo”. Lo ha detto Jordan Saxe Senior managing director al listing services del Nasdaq in occasione della presenza del club biancoceleste rappresentato dal dg della Lazio Enrico Lotito insieme a Emanuele Floridi portavoce e responsabile strategia e organizzazione della comunicazione del club, alla cerimonia della campanella di chiusura del Nasdaq.

“L’ultimo anno ha rappresentato un capitolo entusiasmante per la Lazio che ha gareggiato ai massimi livelli anche sul palcoscenico europeo della Uefa Europa League, mettendo in mostra talenti di livello mondiale e ispirando milioni di tifosi in tutto il mondo, mentre l’interesse globale per il calcio raggiunge livelli senza precedenti e il momento non potrebbe essere più significativo con la coppa del mondo Fifa in arrivo in Nord America nel 2026. Questo sport è pronto a unire culture e affascinare il pubblico come mai prima d’ora. La rappresentanza della Lazio testimonia la sua ambizione di essere parte della conversazione globale costruendo ponti tra sport, innovazione e finanza”, ha aggiunto Saxe.

“La cerimonia è più di una celebrazione, segna una tappa fondamentale nel percorso internazionale della Lazio. Unendosi a noi al Nasdaq la Lazio entra a far parte di un gruppo selezionato di organizzazioni sportive globali che collaborano con uno dei principali mercati tecnologici e finanziari del mondo. Questo momento riflette una visione di crescita che va oltre il calcio, abbracciando opportunità nei media, nella tecnologia e nei mercati globali”, ha sottolineato il Senior managing director al listing services del Nasdaq.

“In un’epoca in cui l’industria sportiva è in rapida evoluzione, la Lazio dimostra leadership e lungimiranza, creando un modello sostenibile e scalabile per l’espansione internazionale. Pur preservando il patrimonio e i valori del club, questo approccio unisce, innovazione e accesso ai mercati globali, alla tradizione della Lazio, garantendo che il marchio rimanga competitivo e rilevante in un panorama globale dinamico. Congratulazioni a tutta l’organizzazione per continuare a valorizzare il gioco e ispirare tifosi di ogni continente. La campana di chiusura non è solo un gesto simbolico. E’ un segnale di ambizione, visione e opportunità per il futuro”, ha concluso Saxe.

Il titolo della Ss Lazio vola in borsa a +6.14% dopo che il dg della società biancoceleste Enrico Lotito ha suonato la campana di chiusura delle contrattazioni al Nasdaq a New York, dove la società intende quotarsi a breve.