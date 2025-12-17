Arti marziali. La Liguria festeggia il Jujitsu Day, premiati anche atleti imperiesi

Il 14 dicembre ha segnato una data speciale per il Comitato Regionale Liguria, settore Jujitsu, che ha celebrato il Jujitsu Day in grande stile presso il palazzetto "Sbravati" di Spotorno. Questa manifestazione non solo ha riunito gli atleti della regione, ma ha anche messo in risalto i risultati straordinari ottenuti nell’ultimo anno, rendendo la giornata memorabile per tutti i partecipanti.

Premiazioni e riconoscimenti agli atleti Liguri

L'evento ha visto la premiazione di ben 55 atleti liguri che hanno brillato nelle competizioni internazionali, tra cui gli European Championships, World Championships e World Games. Con oltre 300 metri quadri di tatami occupati da più di 100 atleti, la cerimonia di premiazione ha rappresentato un tributo alle eccellenze dello sport ligure. La percentuale di successo è stata impressionante: dei 55 atleti premiati, ben 25 sono riusciti a salire sul podio, evidenziando un eccezionale 46% di risultati positivi. Questi numeri sottolineano il frutto del duro lavoro delle società sportive locali e l’efficacia del programma di formazione del Comitato Regionale.

Un sorriso sulle labbra di atleti e dirigenti

La soddisfazione era palpabile tra i dirigenti presenti, come il Presidente Regionale Filippo Faranda e il Fiduciario regionale Andrea Molinari. Entrambi hanno espresso il loro orgoglio per i traguardi raggiunti, riconoscendo l'importanza dell'impegno e delle ore dedicate a questa nobile arte marziale. Lavorare per il Jujitsu ha portato non solo risultati sportivi, ma anche un luminoso prestigio per la Liguria, confermando l'importanza di questo sport nella regione. La giornata è stata arricchita dalla presenza di numerose autorità e delegati federali, tra cui l'assessore del Comune di Spotorno Cristiana Sechi e Simone Pastorino, il delegato Coni Gianbattista Magaraggia e i rappresentanti della commissione nazionale Jujitsu M° Benemerito Quintino Schicchi, M° Dario Quenza e M° Stefania Bavoso.

Cerimonia di cinture nere e nuovi allenatori

Oltre alle premiazioni degli atleti, l'evento ha visto la consegna di diplomi e cinture nere. Sono state assegnate ben 25 nuove cinture nere, coprendo i vari gradi del 1°, 2° e 3° dan, insieme a 9 nuovi allenatori di base. Questo sviluppo è un segno evidente della crescita esponenziale del movimento jujitsu in Liguria e testimonia la dedizione e la passione degli allenatori e degli atleti.

Ultimo qllenamento regionale 2025: innovazione e collaborazione

Dopo le premiazioni, si è svolto l’ultimo allenamento regionale dell’anno, diretto con maestria dai referenti del comitato regionale M° Primo Fruzzetti e M° Sergio Manitto. L’allenamento ha incorporato passaggi tecnici e tattici, supportati da giovani tecnici come Leandro Gramuglia, Matteo Repetto e Gianmarco Alì. Questa sinergia tra esperti e giovani talenti ha donato un’atmosfera di innovazione e condivisione, fondamentale per il futuro di questo sport.

In conclusione, il Jujitsu Day del 2025 è stata molto più di una semplice celebrazione; è stata un'affermazione della crescita, della passione e dell'unità che caratterizzano il jujitsu in Liguria. Con successi così significativi, l'orgoglio e l'entusiasmo per il futuro del jujitsu in regione non possono che crescere. Non vediamo l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per questi straordinari atleti e per la comunità ligure del jujitsu.