Sanremo Rugby protagonista su quattro fronti: bilancio positivo per l'avvio di stagione

Sabato l’Under 12 ha preso parte al raggruppamento organizzato dal Savona Rugby al campo “Fontanassa”, mentre l’Under 14, insieme a Reds e Savona, ha disputato il proprio raggruppamento al campo “Pino Valle” di Imperia. Raggruppamento casalingo a Pian di Poma, infine, per le formazioni femminili Under 14, 16 e 18.

Domenica di campionato per l’Under 16 che, insieme a Reds, Imperia e Savona, ha affrontato le Province dell’Ovest al campo “Androne” di Recco.



Impegno di campionato anche per l’Under 18: insieme a Imperia, i ragazzi si sono confrontati con la Pro Recco al “Pino Valle”.

“La prima parte di stagione si chiude con un’altra prova di forza e determinazione, una squadra che ha saputo imporsi sul campo senza mai cedere il passo - commenta l’allenatore dell’Under 12, Manuel Calabrò - è un primo obiettivo raggiunto che ci rende orgogliosi e conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Ora lavoreremo con maggiore consapevolezza in vista dei prossimi impegni e delle nuove sfide che ci attendono”.

“Nelle partite di sabato si sono visti alti e bassi, ma le ragazze si sono divertite ed è importante che lavorino sempre per migliorare e che si allenino al meglio - aggiunge Franco Parini, tecnico delle formazioni femminili - alcune di loro erano all’esordio e hanno dato il loro contributo dimostrando tanta voglia di esserci”.

“Chiudiamo bene la prima parte di stagione - così Diego Capelli, coach dell’Under 14 - si sono viste buone cose e altre che ci danno spunti per migliorare e continuare a dare il massimo durante gli allenamenti. Ci aspetta una seconda parte di stagione ricca di sfide e non vediamo l’ora di coglierle con entusiasmo”.

“I nostri ragazzi hanno disputato una bella partita, combattuta fino all’ultimo secondo - dichiara Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 16 - da questa domenica raccogliamo molti spunti, come la collaborazione tra le società che sta andando molto bene e sta portando i ragazzi a conoscersi e a proporre un gioco corale e ben costruito. Stanno continuando a crescere sul piano del gioco e anche dal punto di vista mentale, mettendo in campo grinta e un atteggiamento sempre più orientato verso il rugby “da adulti”. La strada è questa e il bilancio della prima parte di stagione è indubbiamente positivo”.

“I ragazzi si sono divertiti molto e hanno notato i risultati del lavoro che stiamo facendo sul piano atletico e tecnico - conclude Davide Montpilier, allenatore dell’Under 18 - gli allenamenti stanno dando i loro frutti in partita”.