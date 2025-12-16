Weekend fantastico per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli: poker di vittorie e festa al Torneo S3 di Natale

Weekend fantastico per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli: poker di vittorie nei campionati e successo al torneo S3 di Natale

Un fine settimana straordinario per la Mazzu, che ha dominato i campi della provincia con ben quattro vittorie su cinque partite disputate nei campionati femminili. Le squadre hanno offerto prestazioni eccellenti, culminate da una brillante partecipazione al torneo giovanile di Albenga.



Ecco i risultati nel dettaglio:

U16 FEMMINILE | VOLLEY TEAM ARMA vs.ORP MAZZU: 1-3

Vittoria esterna convincente per l'Under 16, che ha saputo imporsi in rimonta con determinazione, dimostrando carattere e coesione di squadra.

U14 FEMMINILE | IMPERIA VOLLEY vs. CONAD CITY MAZZU: 3-0

Le giovanissime atlete dell'Under 14 hanno offerto una prestazione impeccabile tra le mura avversarie, dominando la partita e chiudendo l'incontro con un netto e inequivocabile 3-0.

2^ DIVISIONE FEMMINILE | BORDIVOLLEY vs. ORP MAZZU: 3-1

L'unica battuta d'arresto del weekend, dove la Seconda Divisione ha dovuto cedere il passo a una formazione avversaria ben organizzata, in una partita che servirà da stimolo per i prossimi impegni.

1^ DIVISIONE FEMMINILE | EDILIZIA CRESCENTE MAZZU vs.VOLLEY FINALE: 3-0

Netta affermazione per la Prima Divisione, che ha superato senza problemi le avversarie del Finale, confermando l'ottimo stato di forma e le ambizioni di alta classifica.



Oltre ai successi nei campionati, la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli ha partecipato con entusiasmo al Torneo Volley S3 di Natale organizzato ad Albenga. Le nostre giovanissime promesse hanno vissuto una giornata di sport, divertimento e sana competizione e tantissima emozione, confrontandosi con altre realtà del territorio e portando a casa un'esperienza formativa preziosa. La partecipazione a questi eventi testimonia l'attenzione della società verso la crescita dei più piccoli e la diffusione dei valori positivi dello sport.



«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti su tutti i fronti in questo weekend. Le vittorie nei campionati e l'entusiasmo dimostrato al torneo S3 sono la prova tangibile dell'impegno delle nostre atlete e del lavoro incessante di tutto lo staff tecnico. Continueremo a lavorare con la stessa passione per raggiungere nuovi traguardi».

La Mazzu invita tutti gli appassionati a seguire le prossime sfide e a sostenere le nostre squadre.