Vallecrosia, un successo il 1° Memorial Renato Maggio: raccolti 1.100 euro

Versato a Make-A-Wish il ricavato dell'evento sportivo solidale

1.100,00 euro è l'importo raccolto a Vallecrosia con il 1° Memorial Renato Maggio, gara open con incontri light di kickboxing, k1 e boxe, andato in scena domenica pomeriggio nella palestra dell'oratorio Don Bosco.

Ieri è stato così effettuato il bonifico a Make-A-Wish®, che ogni giorno si impegna a realizzare desideri che cambiano la vita a bambini gravemente malati. "Una promessa è una promessa" - dice Luca Maggio - "1100 euro versati e inviati a Make A Wish Italia".

All'evento sportivo solidale in memoria di Renato Maggio avevano, infatti, partecipato oltre sessanta gli atleti, tanti giovanissimi, che si sono affrontati in trentacinque incontri di boxe, kickboxing e k1 davanti a circa duecento spettatori, tra i quali anche il vicesindaco Cristian Quesada e il consigliere comunale Mattia Petrini. Un grande successo che ha reso possibile fare anche beneficenza. "Un grazie va a tutti coloro che hanno partecipato all'evento" - afferma Maggio.

 

Elisa Colli

