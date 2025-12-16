Pallavolo: momento d’oro per il Riviera Volley Sanremo, trionfo della Grafiche Amadeo in Serie C

Sta vivendo un periodo particolarmente brillante il Riviera Volley Sanremo, protagonista sia nel campionato maschile di Serie C che in quello femminile di Prima Divisione.

Otto punti nelle ultime tre giornate hanno rilanciato il Grafiche Amadeo, capace di imporsi con autorità nella settima giornata del girone d’andata. Domenica, davanti al pubblico del Centro Sportivo, i sanremesi hanno superato per 3-0 i genovesi delle F.lli Dabove Santa Sabina, con parziali eloquenti (25-8; 25-18; 25-20) che raccontano di una prestazione solida e convincente.

Il tecnico Rocco Dichio ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, ultima gara casalinga del 2025: «Era una partita che volevamo indirizzare subito. Ai ragazzi avevo chiesto una prova decisa, un segnale chiaro. L’approccio è stato serio e il primo set dimostra quanto abbiamo concesso poco. La squadra ha gestito bene i momenti chiave e ha portato avanti il piano con ordine». Ora l’attenzione si sposta a La Spezia, dove sabato prossimo il Grafiche Amadeo cercherà altri tre punti fondamentali per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica.

La graduatoria vede Pallavolo Liguria, Colombo PSA e Sabazia Ecosavona al comando con 18 punti, seguite da Admo Volley a 16 e Mulattieri Vdm a 15. Il Grafiche Amadeo, grazie al successo, è salito a quota 10, davanti a VT Finale e Futura Avis Bertoni (7), Dabove Santa Sabina e Sant’Antonio (6), Colombo Molinari (5) e Villaggio Volley ancora fermo a zero.

Non meno esaltante il cammino della formazione femminile, che sotto il nome di Pesce Innamorato sta dominando il torneo interprovinciale di Prima Divisione. Sei vittorie in sei gare e 18 punti in classifica certificano la leadership solitaria delle giallonere allenate da Nando Gaudagnoli. L’ultima affermazione è arrivata sul campo dell’Albisola Rotondo, battuto 3-1 con parziali di 11-25, 25-23, 17-25 e 17-25.

Le ragazze concluderanno il 2025 con un match di grande fascino e importanza: venerdì 19 dicembre alle 20.45, al Mercato dei Fiori di Sanremo, affronteranno il Vbc Savona, una delle dirette concorrenti nella corsa al titolo. Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe consolidare ulteriormente il momento d’oro del Riviera Volley.