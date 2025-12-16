Padel: il ponentino Pietro Giovannini vince il Cupra Padel Gamechangers e conquista la borsa di studio

Il CUPRA Padel Gamechangers si è rivelato molto più di un semplice concorso: è stato il trampolino di lancio per Pietro Giovannini, che a soli 17 anni ha conquistato la prestigiosa borsa di studio CUPRA, distinguendosi tra i migliori giovani talenti internazionali. La sessione finale si è svolta a Barcellona, in concomitanza con le Finali del Premier Padel, sul campo centrale del Palau Sant Jordi. In un contesto di assoluto prestigio, Giovannini ha impressionato la giuria internazionale emergendo su 16 atleti provenienti da Paesi come Messico, Argentina, Svezia, Spagna e Portogallo.

Valutati non solo per i risultati sportivi ma anche per attitudine, estro e comportamento in campo, i partecipanti hanno dato vita a una competizione di alto livello. Pietro ha dominato il torneo vincendo tutte le partite e ottenendo il massimo dei voti, dimostrando grande maturità e talento nonostante la giovane età. Grazie a questo successo, il giovane atleta imperiese accederà a un pacchetto di opportunità esclusive: allenamenti con gli ambasciatori CUPRA, wild card per il CUPRA FIP Tour, soggiorni di preparazione alla MM Academy con spese interamente coperte, monitoraggio tecnico mensile per un anno, l’uso di un’auto CUPRA e una borsa di studio fino a 10.000 euro destinata a sostenere allenamenti, viaggi e supporto professionale. È inoltre prevista l’inclusione del logo CUPRA sull’attrezzatura ufficiale.

Un risultato di grande prestigio che conferma Pietro Giovannini come uno dei giovani più promettenti del padel internazionale, portando l’Imperiese sotto i riflettori di uno sport in continua crescita.