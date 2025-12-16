 / Sport

Sport | 16 dicembre 2025, 13:52

Calcio, weekend agrodolce per il settore giovanile dell’Ospedaletti: due pareggi e una sconfitta

La Juniores strappa un punto con la Praese, l’Under 15 resta capolista dopo il pari con la Sanremese, mentre l’Under 16 cede al Ventimiglia.

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si è chiuso con due pareggi e una sconfitta. Con le reti di Colucci e Di Luca, la Juniores di mister Fabio Luccisano ha concluso sul 2-2 la gara casalinga contro la Praese salendo così a quota 26 punti in classifica.

L’Under 15 allenata da Marco Anzalone ha pareggiato 1-1 contro la Sanremese e rimane in vetta alla classifica a quota 36 punti, portandosi a +5 sulla diretta inseguitrice Genova Calcio, mentre l’Under 16 di mister Paolo Sturaro è uscita sconfitta dal match contro il Ventimiglia.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Praese 2-2
Marcatori: Colucci, Di Luca
Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Coppola, 5 Micaroni, 6 Lanteri, 7 Cascone, 8 Di Luca, 9 Bini, 10 Colucci, 11 Grillo
A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Sottocasa, 14 Pafumi, 15 Lazri, 16 Dos Santos, 17 Magnani, 18 Pallanca, 19 Turrini
Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Ventimiglia 1-5
Marcatori: Martelli
Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Rinaldi, 5 Martelli, 6 Ghiacci, 7 Morello, 8 Rodigari, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato
A disposizione: 12 Cascione, 13 Sinnona, 14 Berruti, 15 Traverso, 16 Alioui, 17 Alagna
Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Sanremese 1-1
Marcatori: Sismondini
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Orlando, 14 Larosa, 15 Allbioua, 16 Siffredi, 17 Tagliatini, 18 Ragazzoni, 19 Alagna, 20 Asciutto
Allenatore: Marco Anzalone

