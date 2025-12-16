Calcio, weekend agrodolce per il settore giovanile dell’Ospedaletti: due pareggi e una sconfitta

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si è chiuso con due pareggi e una sconfitta. Con le reti di Colucci e Di Luca, la Juniores di mister Fabio Luccisano ha concluso sul 2-2 la gara casalinga contro la Praese salendo così a quota 26 punti in classifica.

L’Under 15 allenata da Marco Anzalone ha pareggiato 1-1 contro la Sanremese e rimane in vetta alla classifica a quota 36 punti, portandosi a +5 sulla diretta inseguitrice Genova Calcio, mentre l’Under 16 di mister Paolo Sturaro è uscita sconfitta dal match contro il Ventimiglia.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Praese 2-2

Marcatori: Colucci, Di Luca

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Coppola, 5 Micaroni, 6 Lanteri, 7 Cascone, 8 Di Luca, 9 Bini, 10 Colucci, 11 Grillo

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Sottocasa, 14 Pafumi, 15 Lazri, 16 Dos Santos, 17 Magnani, 18 Pallanca, 19 Turrini

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Ventimiglia 1-5

Marcatori: Martelli

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Rinaldi, 5 Martelli, 6 Ghiacci, 7 Morello, 8 Rodigari, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Cascione, 13 Sinnona, 14 Berruti, 15 Traverso, 16 Alioui, 17 Alagna

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Sanremese 1-1

Marcatori: Sismondini

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Orlando, 14 Larosa, 15 Allbioua, 16 Siffredi, 17 Tagliatini, 18 Ragazzoni, 19 Alagna, 20 Asciutto

Allenatore: Marco Anzalone