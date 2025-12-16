Judo Club Ventimiglia protagonista alle finali A1: Iamundo e Daltoè tra i migliori d’Italia

Per l’attività agonistica nazionale si è trattato dell’evento clou dell’anno e ha visto la partecipazione dei migliori judoka italiani.

Per lo Judo Club Ventimiglia hanno gareggiato Maruska Iamundo e Riccardo Daltoè, come sempre seguiti in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci. Entrambi gli atleti hanno acquisito il diritto di partecipare alle finali di A1 in virtù della loro posizione nella Ranking List Nazionale e dei risultati ottenuti durante tutto il 2025.

Maruska Iamundo, impegnata nella disputa dei Campionati Italiani Assoluti A1 nella categoria di peso dei 57kg. Categoria stellare dal livello tecnico ed atletico elevatissimo, con la presenza di tante atlete medagliate nelle competizioni internazionali e professioniste appartenenti ai gruppi sportivi militari. Maruska ha chiuso la gara conquistando un ottimo settimo posto e piazzandosi subito dopo le atlete “militari”. Anche se non è arrivata la medaglia per la judoka ventimigliese si tratta di un ennesimo piazzamento importante. L’atleta dello Judo Club Ventimiglia si divide tra lavoro ed allenamenti, ma nonostante ciò riesce sempre ad arrivare nei primi posti delle classifiche nazionali. Un cuore grande e una volontà di ferro che ne fanno un esempio di tenacia e determinazione per tutti i judoka più giovani.

Riccardo Daltoè ha partecipato ai Campionati Italiani Esordienti A1. Ha concluso la gara piazzandosi al quinto posto, rimanendo purtroppo sconfitto nella finale per la medaglia di bronzo e sfiorando il podio. Un risultato che, seppure di alto livello, non soddisfa appieno quelle che erano le aspettative dell’atleta e del Club. Riccardo partecipava per la prima volta a una finale di A1 e probabilmente ha subito l’emozione della gara unita al forte impatto di trovarsi a gareggiare al PalaPellicone, centro di preparazione olimpica della FIJLKAM.

Il weekend di gare è stato estremamente impegnativo, lungo e ad alta intensità emotiva. Portiamo a casa due piazzamenti importanti in due competizioni difficili, complesse e di assoluto valore. Aver qualificato due atleti alle finali di A1 per noi è stato motivo di grande orgoglio e ne siamo fieri. Anche se questa volta non è arrivata la medaglia, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un 2025 ricco di risultati importanti, siamo comunque contenti delle prestazioni dei nostri atleti, sempre tra i migliori in Italia.

L’anno sportivo dello Judo Club Ventimiglia si concluderà sabato 20 con “Incontriamoci sul tatami”. In attesa del Natale, le famiglie si incontreranno festosamente sul tatami per un momento di condivisione, crescita e convivialità.

Poi qualche giorno di vacanza per ricaricarsi e prepararsi a ripartire con l’attività del 2026 che segnerà il 55° anno di vita dello Judo Club Ventimiglia.



