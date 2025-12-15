Tiro con l'artco: fine settimana di gare per gli Arcieri San Bartolomeo tra Montecarlo e Genova

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per gli Arcieri San Bartolomeo, impegnati su due importanti appuntamenti indoor a 18 metri: la gara internazionale di Montecarlo, nel Principato di Monaco, e la competizione indoor di Genova.

A Montecarlo hanno preso parte ben 13 atleti gialloblù, distribuiti nelle diverse divisioni, confermando la vitalità e la competitività della società. Nella divisione olimpica senior femminile, Eleonora Martino ha chiuso la gara con un buon settimo posto. Ottimi risultati anche tra le allieve femminili, dove Bacino Stella Miriam e Grasso Alida Clara hanno entrambe migliorato il proprio record personale su visuale tripla, conquistando rispettivamente il terzo e il sesto posto.

Nella divisione compound, i colori gialloblù sono stati difesi da quattro atleti. Cesare Argento, autore di una prova in crescita e impreziosita dal nuovo record personale, ha ottenuto il decimo posto, seguito da Dario Cosentino all’undicesimo e da Beppe Capalbo al tredicesimo. Tra i super master, Vittorio Pasqualotto ha concluso la competizione con un buon sesto posto. Buone prestazioni anche nella divisione arco nudo femminile, dove Laura Curto e Silvia Nivino hanno dimostrato solidità e concentrazione. Nivino, in particolare, ha migliorato il proprio record personale, concludendo la gara rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Tra i master maschili arco nudo, ottimi risultati per gli Arcieri San Bartolomeo: Cesare Prette ha conquistato un brillante secondo posto, seguito da Maurizio Gabrielli al terzo. Settima posizione per Davide Piana e undicesima per Nino Frassica, a completare una prova di squadra complessivamente molto positiva. Alla gara indoor di Genova ha invece partecipato il portacolori gialloblù Beppe Capalbo, che ha disputato una solida prestazione tra i master maschili arco nudo, salendo sul secondo gradino del podio.

Un weekend che conferma l’ottimo stato di forma degli Arcieri San Bartolomeo, capaci di raccogliere risultati importanti e miglioramenti personali in contesti di alto livello.