Ospedaletti, trionfo della Kick Boxing K1 al torneo Elite di Cornaredo: cinque vittorie per gli atleti di Castellari

Pierandrea Marostica e Lorenzo Burdila

Ennesima grande prestazione, singola e di squadra, da parte degli atleti della Asd Kick Boxing K1 di Ospedaletti, società cittadina dedita allo sport 'di contatto' diretta dal Maestro Mauro Castellari.

Presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini” di Cornaredo in provincia di Milano, esaurito in ogni ordine di posti, si sono ritrovati oltre 900 atleti di tutta Italia suddivisi in varie discipline nell'evento “Elite K1 Tournement – International Combat Sport Circuit”.

Ancora una volta la società sportiva di Ospedaletti ha fatto incetta di titoli nella sua specialità 'K1-contatto leggero' grazie alle vittorie di Pierandrea Marostica nei 70kg, di Lorenzo Burdila nei 65kg, di Giulia Zagari nei 50kg, di Samuele Parigino nei 50kg e del giovane debuttante Edoardo Dell'Arena di soli 12 anni nei 45kg.

Grande soddisfazione e sinceri complimenti per gli ottimi risultati raggiunti sono stati espressi al maestro Mauro Castellari e a tutti i suoi atleti da parte dell'Amministrazione Comunale di Ospedaletti.