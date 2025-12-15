HBrun, ecco i vincitori: Rostagno e Garello dominano la 21 km, Alborno e Vigna primi nella 9 km (Foto)

Si è chiusa con numeri importanti e un forte valore solidale la quarta edizione della HBrun, la trail run benefica che ha visto al via 162 partecipanti complessivi tra le due distanze previste. Una giornata di sport e condivisione, culminata con le premiazioni delle gare competitive da 21 e 9 chilometri.

Sulla distanza più impegnativa, la 21 km a numero chiuso con 50 partecipanti, a imporsi è stato Lorenzo Rostagno, primo al traguardo in 2h03’22”. Alle sue spalle Simone Bogliolo, secondo in 2h07’04”, e Fabiano Orengo, che ha completato il podio con il tempo di 2h20’16”. In campo femminile vittoria per Giorgia Garello, che ha chiuso la prova in 3h04’03”, precedendo Chiara Semiglia in 3h06’03” e Barbara La Rosa in 3h07’44”.

Grande partecipazione anche per la 9 km, che ha fatto registrare 112 iscritti. Tra gli uomini successo di Federico Alborno, primo in 52’17”, davanti a Fabio Ferrigno, secondo in 58’26”, e Samuel Roman Montes, terzo in 58’44”. In campo femminile la vittoria è andata ad Alice Vigna, che ha fermato il cronometro su 1h07’25”, seguita da Chiara Di Gregorio in 1h18’17” e Melissa Marongiu in 1h19’57”.

Assegnata anche la Coppa Cobram, riservata ai dipendenti del Comune di Sanremo, del Casinò e delle società partecipate, andata a Stefano Veglia.

Oltre all’aspetto agonistico, la HBrun ha confermato la sua anima solidale: l’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto al Soccorso Alpino. A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 una curiosità dal forte valore simbolico: le medaglie di finisher della 9 km, realizzate in legno, sono state disegnate una ad una dai bambini dell’asilo di via Panizzi, unendo sport, beneficenza e comunità in un unico gesto.