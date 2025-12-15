Calcio, Virtus Sanremese travolgente: 4-1 al Golfo Dianese e primato consolidato

Con una prestazione corale dei suoi interpreti, la Virtus Sanremese si impone per 4-1 sul Golfo Dianese, squadra che fino alla vigilia del dodicesimo turno di campionato occupava il secondo posto in classifica. Nulla toglie ai dianesi che rappresentano una consolidata e solida realtà nel calcio del ponente ligure e che ambiscono unitamente al Ventimiglia, all'Albingaunia e un paio di realtà della val Bormida come il Dego e il Cengio ad insidiare la leadership della capolista. Capolista che a fronte di un entusiasmo e freschezza atletica da parte dei giovani rappresentanti del Golfo riusciva dopo alcuni minuti di sterile predominio territoriale ad imporre il proprio gioco, frutto di una prestazione solida e ben gestita, impreziosita dalle giocate singole che appartengono al bagaglio tecnico dei giocatori della compagine matuziana. Squadra che dopo aver lasciato sfogare i padroni di casa con un leggero predominio territoriale al minuto 25 passava in vantaggio su un autorete di un difensore portando le squadre al riposo con la Virtus Sanremese in vantaggio. Vantaggio che si consolidava ad inizio ripresa quando Negro sugli sviluppi di un calcio d'angolo siglava il doppio vantaggio.



Come da tradizione vuole anche nelle alte sfere calcistiche anche la compagine matuziana ha voluto emulare le squadre che si assestano nella loro comfort zone permettendo ai dianesi di prendere coraggio accorciando al minuto 60 ma da quel momento in poi è solo Virtus poiché un palo, una traversa,due interventi miracolosi dell' ottimo portiere casalingo frenavano i tentativi della squadra ospite, ma che di fronte a due capolavori di Alvarez al 79 e all' 80 e il Golfo capitolava definitivamente chiudendo la contesa. In sintesi si può dire che la Virtus Sanremese ha saputo gestire i ritmi della partita, controllando il possesso palla quando necessitava e accelerando nei momenti opportuni. Ora i matuziani attenderanno gli ultimi minuti di pressione che il calendario proporrà ospitando l' ostico e mai domo Ospedaletti per poi concedersi insieme a tutte le compagini partecipanti il meritato riposo per santificare le feste e gioire insieme ai propri cari, amici e tifosi.