Calcio. Esordio positivo per le Juniores della Matuziana Sanremo

Sabato scorso, sul campo di Pian di Poma, le Juniores Matuziane hanno ottenuto un risultato importante nella seconda giornata del campionato regionale, fermando sullo 0-0 l’Angelo Baiardo, squadra vincitrice della Coppa Liguria 2025 e del campionato della scorsa stagione. Un pareggio che vale molto, perché arrivato contro una delle formazioni favorite per il titolo e che interrompe la lunga serie di vittorie delle genovesi.

Le ragazze guidate dal duo Francesconi–De Mattia hanno mostrato carattere e determinazione, portando a casa il primo punto della stagione e dimostrando di poter competere anche con le avversarie più quotate. La formazione scesa in campo ha visto protagoniste Ventura, Decristofaro, Fedorova, Celi, Carrese, Cicconetti, Cento, Francesconi, Assandri, Bucolo e Pastorino, con a disposizione Bottino, Ahmeti e De Montis.

Il prossimo impegno è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 16:00, quando le Matuziane affronteranno il Vallesceivia in trasferta. Inoltre, il 6 gennaio la squadra sanremese dovrà recuperare la prima giornata di campionato contro il Molassana, un appuntamento che potrà dare ulteriori indicazioni sul percorso delle giovani biancazzurre.

Un esordio incoraggiante, dunque, che regala fiducia e morale all’ambiente, con la speranza di proseguire su questa strada e raccogliere nuove soddisfazioni nel prosieguo della stagione.