Arti marziali. Budo Sanremo, Ludovica Pesce si laurea Campionessa Italiana di Judo

Nell'ultimo weekend si sono svolti presso il PalaPellicone di Ostia Lido i campionati Italiani di Judo Assoluti ed U15, nella giornata di domenica la ancora 13enne Ludovica Pesce ha espresso una prestazione di grande spessore tecnico e mentale, laurendosi Campionessa Italiana di Judo al termine di una competizione dominata con autorità. L’atleta ha affrontato ogni incontro con lucidità, imponendo fin da subito il proprio ritmo e chiudendo i match in maniera perentoria, senza mai concedere spazio alle avversarie.

Sul tatami Ludovica ha mostrato sicurezza, precisione e una gestione matura dei combattimenti, frutto di una preparazione accurata e di un lavoro quotidiano costruito insieme a tutto lo staff tecnico. Ogni incontro è stato interpretato con grande determinazione, confermando la solidità del percorso intrapreso nel corso della stagione.

"Questo titolo italiano rappresenta il risultato di un lavoro di squadra fatto di programmazione, competenze tecniche e condivisione degli obiettivi. Un successo che premia non solo l’atleta, ma l’intero gruppo di lavoro che l’ha accompagnata fino a questo traguardo, dimostrando come la qualità del progetto sia la base dei risultati più importanti. Tutti hanno dato il loro meglio per mettere Ludovica nelle condizioni ottimali e lei in competizione ha fatto un capolavoro di tecnica concentrazione e maturità" dichiara il tecnico federale Nicola Gianforte



