Archery Club Ventimiglia protagonista alla XVIII Coppa S.P.A.S Le Prince Albert II di Monaco

XVIII Coppa S.P.A.S Le Prince Albert II De Monaco di Tiro con l'arco. Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre, 2025. Tirare con passione tra storie ed emozioni, sono queste le risposte, immediate e fresche, che i giovani dell'Archery Club Ventimiglia sanno dare quando chiedi loro, perché praticano una disciplina sportiva ricca di tradizione ma un po' complicata, come il tiro con l'arco. L'Archery Club Ventimiglia era presente con 7 arcieri, questi i risultati:

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Gabriele Bergamasco

2° Giorgio Gallucci

Arco Olimpico Ragazzi Maschile 2013:

2° Elia Gallucci

Arco Olimpico Ragazze Femminile 2012:

1° Ludovica Maccario con un record personale

Arco Olimpico Ragazzi Maschile 2012:

2° Carlo Martin

Arco Olimpico Senior Maschile:

7° Elia Barone alla sua prima gara con il bersaglio “Las Vegas”

Arco Compound Juniores Femminile:

1° Giulia Aloi

Gli arcieri erano accompagnati dall'istruttrice Laura Lorenzi e l'arciere Michele Foti i quali si ritengono molto soddisfatti dei risultati ottenuti. La gara di domenica a Monaco era diversa dalle gare che generalmente i nostri arcieri praticano in Italia. La categoria ragazzi hanno tirato sui bersagli tris-spots da 25, molto più difficili e nonostante quello si sono qualificati ai primi posti. Quasi tutti amano il sogno di un oro olimpico, anche se sanno che la medaglia più bella è quella dello sport praticato tra amici, è già stata infilzata dalla loro freccia. Prossima gara il 5 e 6 Gennaio 2026 “Trofeo Befana” a San Bartolomeo al Mare.