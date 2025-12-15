Venerdì prossimo al CAI Sanremo: auguri di Natale, calendario 2026 e racconti di viaggi 2025

Venerdì alle 21 appuntamento nella sede del Cai di Sanremo, come da tradizione, per lo scambio degli auguri di buone feste. Sarà un momento conviviale per salutarci, brindare insieme e presentare il libretto con le attività previste nel calendario 2026.
La serata sarà arricchita dalla proiezione di due filmati dedicati a viaggi realizzati nel corso del 2025 dai soci: il racconto della settimana scialpinistica in Turchia e le immagini della salita alla vetta caucasica del Monte Kazbek, in Georgia.
Verrà anche inoltrata ai soci una breve relazione preparata dal delegato sezionale Alberto Campana, come rendiconto dell’ultima assemblea LPV di Ivrea, svoltasi lo scorso 30 novembre.