Ospedaletti, grande reazione orange nella ripresa: contro il Cisano finisce 1-1 al Ciccio Ozenda

Finisce in pareggio la delicata sfida del Ciccio Ozenda tra Ospedaletti e Cisano. Le due formazioni si spartiscono la posta: nel primo tempo più incisivi gli ospiti, nella ripresa grande prestazione orange.

La prima occasione del match è di marca ospite con il tiro di Vignola che termina fuori. Ci provano anche Loberto e Ardissone, ma Bazzoli si fa trovare pronto con due grandi interventi. Al 17’ il Cisano passa in vantaggio: Loberto colpisce di testa sul calcio d’angolo battuto da Vignola e insacca.

L’Ospedaletti reagisce: Cordì ci prova in rovesciata, ma la conclusione è alta. Alemanno tenta prima il tiro da fuori, poi va alla conclusione al termine di una combinazione con Calderone, ma Vinci si oppone in entrambe le occasioni. Poi Calderone colpisce di testa su calcio d’angolo di Turrini, ma la palla esce a lato.

A inizio ripresa ci prova subito El Kamli, ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo un lungo forcing e tante occasioni da rete, al 78’ l’Ospedaletti trova il meritato pareggio: ci pensa Alemanno con un tiro potente e preciso a incrociare che si infila sotto la traversa. I padroni di casa continuano a spingere e Molinari conclude da fuori, senza fortuna.

Nel finale l’Ospedaletti spinge alla ricerca della rete della vittoria, ma il triplice fischio dell’arbitro mette fine alle ostilità e sancisce il pareggio che fa salire gli orange a 14 punti in classifica.

Ospedaletti - Cisano 1-1

Marcatori: 17’ Loberto, 78’ Alemanno

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Pallanca (46’ 13 Saih), 3 Cordì, 4 Barbagallo (46’ 16 Rotolo (65’ 18 Molinari)), 5 Bacciarelli, 6 Cianci, 7 Alemanno, 8 Turrini (46’ 15 El Kamli I.), 9 Calderone (73’ 14 Salmaso), 10 Zito, 11 Russo

A disposizione: 12 Gallo, 17 Rosso, 19 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Cisano: 1 Vinci, 2 Enrico, 3 Piotto, 4 Mantero (34’ 14 Prudente), 5 Gerini, 6 Caputo, 7 Ardissone, 8 Gattuso, 9 Loberto (85’ 19 Gayubo), 10 Vignola, 11 Setti (75’ 18 Mercurio)

A disposizione: 12 Zunino, 13 Talka, 15 Donà, 20 Garofalo

Allenatore: Rossano Porcella

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: Zito, Molinari, Cordì, Gerini, Ardissone, Vinci, Prudente