Sport | 14 dicembre 2025, 12:17

Il Judo Club Sakura di Taggia festeggia la nuova cintura nera: Mattia Cicala conquista il 1° Dan

Cerimonia solenne sul tatami con il Maestro Alberto Ferrigno e le cinture nere del club: emozione e orgoglio per l’atleta e la sua famiglia

Alessio Ferrigno e Mattia Cicala

Una nuova cintura nera di Judo è arrivata ad arricchire il Palmares del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: MATTIA CICALA, atleta agonista senior, ha ottenuto il grande risultato per il quale lavorava agonisticamente da qualche anno:  partecipando al Torneo delle Cinture Marroni, di gara in gara ha accumulato punti fino a raggiungere il numero che dava diritto al passaggio a cintura Nera 1° Dan.

E' questa una grande soddisfazione per qualsiasi atleta che pratica il  Judo: potersi fregiare della Cintura Nera che denota un cammino superato, ma che è anche un inizio verso un più alto percorso di continua crescita, sia fisica, sia tecnica che mentale.

Come da tradizione del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., la consegna della cintura nera a Mattia Cicala è stata fatta durante una particolare cerimonia  che vedeva sul tatami alcune delle cinture nere  dalla decorrenza più anziana:  il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno , cintura nera 8° Dan, insieme agli Insegnanti Tecnici Andrea Molinari, Manuela Ferrigno, Alessio Ferrigno, Cristina Ronzitti, Samuele Della Torre, contornati dagli atleti Cinture Nere di Judo Lorenzo Rossi, David Rossi, Lisa Riccio, Maya Benvenuto, Romano Della Torre e Martino Cataldo.

Sotto lo sguardo felice dei genitori di Mattia Cicala, Loredana ed Antonio, che hanno sempre  appoggiato l' attività sportiva del figlio , tutto il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha festeggiato l' evento, augurando a Mattia un futuro pieno di soddisfazioni.

