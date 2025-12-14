HBrun, il cuore della solidarietà batte forte a Sanremo: 162 iscritti, il ricavato sarà devoluto al Soccorso Alpino (Foto e video)

È scattata questa mattina, da via Escoffier, la quarta edizione dell’HBrun – Heart & Brain Run, la trail run a scopo benefico che unisce sport, prevenzione e solidarietà. Dopo il rinvio per maltempo, l’evento ha centrato l’obiettivo, confermandosi una manifestazione in costante crescita e capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Inserita nel calendario delle manifestazioni dell’assessorato al Turismo guidato da Alessandro Sindoni, l’HBrun nasce con l’intento di avvicinare le persone allo sport come strumento di contrasto alle malattie cardiovascolari, puntando su un format non competitivo e inclusivo. I numeri di questa edizione raccontano bene il successo dell’iniziativa: 162 iscritti complessivi, con 50 partecipanti sulla distanza più impegnativa da 21 chilometri e 112 sulla 9 chilometri, affrontabile anche camminando.

La partenza è avvenuta alle 8.30, con atleti e appassionati pronti a misurarsi lungo i percorsi immersi nel territorio, tra sport, condivisione e spirito di comunità. Il risultato più importante, però, è quello solidale: il ricavato, pari a circa 2mila euro, sarà interamente devoluto al Soccorso Alpino, raggiungendo pienamente l’obiettivo fissato dagli organizzatori.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 è stato anche un dettaglio simbolico e carico di significato: le medaglie consegnate ai partecipanti sono state realizzate dai bambini dell’asilo nido “La Nuvola” di via Panizzi, un gesto che ha unito idealmente le nuove generazioni a un evento dedicato alla salute, allo sport e alla solidarietà.

Un’edizione che si chiude quindi con un bilancio più che positivo, confermando l’HBrun come un appuntamento ormai consolidato e atteso, capace di trasformare una corsa in un momento di partecipazione collettiva e attenzione concreta al territorio.