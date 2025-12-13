Ricordi e motori: grande attesa per il primo evento firmato Ponente Corse, domani il 1° 'X Trophy' apre la stagione

Si svolge domani il primo evento organizzato dall’associazione Ponente Corse, che debutta ufficialmente con il 1° X Trophy, richiamando appassionati e vetture storiche da tutto il territorio. La manifestazione si articolerà in una regolarità turistica, con partenza da San Romolo, passaggio attraverso Perinaldo, Apricale e Bajardo, e rientro finale nuovamente a San Maurizio, offrendo ai partecipanti un percorso suggestivo e apprezzato sia dal punto di vista sportivo che paesaggistico.

La giornata proseguirà con il pranzo conviviale presso lo storico ristorante Dall’Ava, seguito dalla premiazione di tutti i partecipanti e dalla consegna dei tre trofei del Retro Trophy, momento conclusivo molto partecipato e sentito. Numerose le auto storiche presenti, con marchi che hanno fatto la storia del rally e dell’automobilismo sportivo: tra le vetture in gara spiccavano Lancia Delta, Toyota Celica, Fiat Abarth, Mini, Lancia Fulvia, Subaru Impreza e molte altre, che hanno regalato spettacolo e nostalgia agli appassionati.

Ma non finisce qui. Ponente Corse è già al lavoro per l’organizzazione dei prossimi eventi della stagione 2026, che si preannuncia ricca di passione, divertimento e nuove iniziative dedicate agli amanti dei motori.