Pesce Innamorato Sanremo vola in vetta: quinto successo consecutivo per le ragazze del Riviera Volley

Quinto successo consecutivo per le ragazze del Riviera Volley, schierate al via, sotto il nome di Pesce Innamorato Sanremo, nel campionato femminile di Prima Divisione di Volley.

Il sodalizio guidato da Nando Guadagnoli atteso domani ad una nuova difficile sfida, quella in programma alle ore 17 al PalaTrincee di Savona, contro l’Albisola, una delle formazioni più ostiche del girone, si è imposto venerdì sera per 3 a 0, in casa, sull’Albenga, nel recupero della gara valida per la terza giornata di campionato.

25-16; 28-26; 25-18 i parziali del match disputato in maniera vibrante da entrambe le contendenti con le giallonere che hanno saputo brillantemente tener testa alle avversarie sino ad aggiudicarsi meritatamente i 3 punti.

Tre punti che, come accennato, proiettano solitarie, al primo posto della classifica, a punteggio pieno Andreis, Adamo e compagne decise a conservare il vantaggio sulle inseguitrici il più a lungo possibile e desiderose, nonostante la fatica accumulata nelle scorse ore, l’intera posta in palio nel match di domani sera a Savona.

La classifica: Pesce Innamorato Sanremo 15, Volley Milf&gin Spotorno e Bi Maxi Pub Dego 11, VT Finale e Albisola 9, Vbc Savona e Celle Varazze 8, Albenga e Gabbiano Andora 5, Edilizia Crescente 3, Autoscuola Muratorio e Maremola 0.

Domani sera, per la settima giornata del campionato maschile di serie C, torneranno in campo anche i ragazzi del Grafiche Amadeo. Il sodalizio giallonero sarà impegnato alle ore 20, a villa Citera, contro il Dabove Santa Sabina, formazione genovese che in classifica staziona un punto dietro i gialloneri reduci, a loro volta, dal confortante successo per 3 a 0 centrato venerdì 5 dicembre scorso nel recupero di Chiavari contro il Villaggio

«Contro il Santa Sabina servirà continuità, lucidità e la stessa attitudine vista in occasione del match di Chiavari». Il commento, a poche ore dalla sfida coi genovesi, del trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio.

E domani sarà giornata di campionato anche per la squadra maschile targata Oliflor Sanremo che partecipa al torneo Under 17. I ragazzi di Alberto Ausenda saranno ospiti, in occasione della sesta giornata del girone di andata, dell’Albisola (PalaBesio, ore 10), formazione che viaggia, a punteggio pieno, con una lunghezza in più rispetto allo stesso Oliflor Sanremo, in vetta alla classifica del girone. I gialloneri torneranno in campo mercoledì 17, alle ore 19,30, al Mercato dei Fiori, per il recupero della quinta di andata contro L’Ecosabazia.

Notizie, informazioni, curiosità e tutto ciò che riguarda l’attività del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo vengono puntualmente pubblicate sul sito societario all’indirizzo: https://www.rivieravolleysanremo.it/

E’ possibile seguire l’attività del Riviera Volley Sanremo anche su Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/rivieravolleysanremo.sede