Pallamano, la seniores maschile dell'Abc Bordighera sfida il Monaco (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana. Domani, sabato 13 dicembre, alle 17 la Seniores maschile sfiderà il Monaco per bissare il successo della settimana scorsa.

"Domani al Palasport di Bordighera la squadra seniores di 1ª divisione scenderà in campo contro l'AS Monaco" - fa l'Abc Bordighera - "L'obiettivo è chiaro: replicare la vittoria ottenuta contro il Villefranche (33-29), incontro in cui la formazione ha mostrato concentrazione, gioco di squadra e carattere per tutta la partita. I tecnici conoscono bene i valori del Monaco ma sono convinti che, mantenendo serenità e attenzione, la vittoria sarà a portata di mano".

"Se riusciamo a giocare con la stessa intensità della settimana scorsa, possiamo portare a casa i tre punti. La partita di domani sarà, quindi, un banco di prova importante per la Seniores, che tenterà di confermare la ritrovata forma e di avvicinarsi al vertice della classifica" - dicono i coach - "Gli appassionati sono invitati a seguire la diretta online e a sostenere la squadra dal vivo".

Nel frattempo, la formazione dell'under 15 chiude l'anno con una pausa meritata. "Sabato scorso i giovani atleti hanno conquistato una netta vittoria sull'Antibes permettendo ai tecnici di far ruotare tutta la rosa e di testare le diverse soluzioni tattiche" - afferma l'Abc Bordighera - "Un ottimo risultato che conferma la crescita del settore giovanile".