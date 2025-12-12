 / Sport

Motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista il podio MX1 (Foto)

Incoronato campione interregionale MX1 Liguria-Piemonte-Lombardia

Motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista il podio MX1 (Foto)

Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista il podio MX1 ai campionati interregionali dell'Area Nord-Ovest di motocross andati in scena nel fine settimana a Caluso.

A salire sul gradino più alto del podio all'evento che ha tenuto con il fiato sospeso appassionati e addetti ai lavori sulle polverose piste piemontesi e lombarde e a farsi incoronare campione interregionale MX1 Liguria/Piemonte/Lombardia è stato proprio Riccardo Mazzulla che ha dimostrato una costanza di rendimento e una tecnica impeccabile per tutta la durata del campionato superando avversari agguerriti e condizioni di gara spesso dure.

La sua premiazione nella città in provincia di Torino non è stata solo la ciliegina sulla torta di una stagione eccellente ma la conferma del suo talento e della dedizione totale a questo sport.

 

Elisa Colli

