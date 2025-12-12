Motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista il podio MX1 (Foto)

Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista il podio MX1 ai campionati interregionali dell'Area Nord-Ovest di motocross andati in scena nel fine settimana a Caluso.

A salire sul gradino più alto del podio all'evento che ha tenuto con il fiato sospeso appassionati e addetti ai lavori sulle polverose piste piemontesi e lombarde e a farsi incoronare campione interregionale MX1 Liguria/Piemonte/Lombardia è stato proprio Riccardo Mazzulla che ha dimostrato una costanza di rendimento e una tecnica impeccabile per tutta la durata del campionato superando avversari agguerriti e condizioni di gara spesso dure.