Calcio. Sanremese, Francesco Cavaliere eletto miglior giocatore del mese di novembre

Giornata speciale per la comunità biancazzurra. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, presso il Museo della Sanremese allo Stadio Comunale, si terrà la cerimonia di premiazione di Francesco Cavaliere, eletto miglior giocatore del mese di novembre.

La votazione è stata curata dal direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini, realtà recentemente nata con l’intento di valorizzare la storia e le tradizioni della Sanremese. Nei prossimi mesi l’associazione presenterà i propri obiettivi e le iniziative, con l’ambizione di rafforzare il legame tra squadra, tifosi e città.

A sostenere l’evento sarà lo sponsor “Manic, l’Officina del Burger”, locale situato in Via Corradi 32 a Sanremo, che ha scelto di affiancare la manifestazione contribuendo alla sua realizzazione. Un segnale importante di vicinanza e supporto, che permette di mantenere vive iniziative culturali e sportive anche in un periodo complesso.

Nonostante le difficoltà, la volontà è quella di proseguire con le tradizioni e di dare nuova energia alla città, che ha dimostrato grande partecipazione in occasione del derby della scorsa settimana. La premiazione di Cavaliere diventa così non solo un riconoscimento sportivo, ma anche un momento di comunità e orgoglio cittadino.

La Sanremese ribadisce il proprio motto: “Sempre e solo Forza Sanremese!”, con l’auspicio che questa giornata possa rappresentare un ulteriore passo verso un futuro di entusiasmo e condivisione.