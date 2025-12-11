Volley. Progetto sportivo Mazzu, consegnata la nuova maglia

Sabato 7 dicembre si è svolto un momento significativo per il progetto sportivo Mazzu: il signor Fabio Crescente, titolare della ditta Edilizia Crescente, ha ufficialmente consegnato la maglia da gioco alla capitana Andrea Ilaria Sechi.

Questa maglia sarà indossata dalle squadre che quest'anno assumono la denominazione Edilizia Crescente Mazzu.

La cerimonia rappresenta una forte espressione di fiducia e sostegno da parte dell'azienda verso l'impegno sportivo e i valori del progetto Mazzu. L'iniziativa ha fornito una carica di motivazione aggiuntiva ad atlete, tecnici e dirigenti, spingendoli a perseguire obiettivi di crescita nella qualità e nelle proposte didattiche.



Per la stagione in corso, due formazioni femminili gareggeranno sotto l'insegna Edilizia Crescente Mazzu: